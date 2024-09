«Così sono diventato il re del mattone» 

Lo sguardo racconta l’orgoglio e la fierezza di un’esistenza dedicata a lavoro e famiglia. A 18 anni Luciano Fini ha varcato i cancelli dello stabilimento sul quale era inciso il nome di suo padre Enzo e cominciato a lavorare nella fabbrica di mattoni di famiglia che sarebbe divenuta la più importante e produttiva del Sulcis Iglesiente. Adesso ha novantatré, una moglie, due figli e quattro nipoti che adora, e custodisce il ricordo e l’emozione di quel primo giorno in fabbrica quando tutto ebbe inizio.

La storia

«Ho cominciato a lavorare quando avevo diciotto anni – racconta – seguendo tutto quello che mio padre mi aveva insegnato e la fabbrica di mattoni con il tempo divenne sempre più importante. La qualità del prodotto era molto buona e avevamo clienti non soltanto nel bacino del Sulcis Iglesiente ma anche nel Cagliaritano. Con i nostri mattoni, a Iglesias, hanno costruito quasi un intero quartiere quello di Col di Lana. Nella mia fabbrica hanno lavorato ventotto operai fissi, eravamo come una famiglia».

Di quel grande stabilimento non è rimasto molto. La parte principale venne venduta negli ultimi anni del ventesimo secolo. Ad est la cava di argilla e il bacino d'acqua non ci sono più e i capannoni dove si essiccavano i mattoni sono in disuso.

«Per spiegare come nascevano i mattoni, si devono immaginare – racconta Luciano Fini – delle stanze comunicanti separate da spessi muri, ma collegate le une alle altre. Si disponevano i mattoni in modo che il calore potesse passare fra loro in modo uniforme. Il fuoco arrivava dall’alto. Sul soffitto di ogni camera c’era un foro centrale da cui scendeva il fuoco. All’inizio venne alimentato con il carbone del Sulcis e poi, negli anni più recenti, con l’olio combustibile».

I viaggi

Il quartiere di Col di Lana è stato realizzato per la maggior parte proprio con i mattoni del grande stabilimento, ma gli incarichi per la fabbrica Fini arrivavano anche dal resto dell’Isola perché la professionalità di chi lavorava in questo luogo era riconosciuta da tutti. La fabbrica da tempo ha chiuso i battenti ma Luciano Fini di quei giorni ricorda ogni cosa: i nomi dei suoi fuochisti, Emilio e Giovanni, i dettagli dei grandi capannoni, il piazzale illuminato dal sole. Ora, a 93 anni, trascorre le giornate dedicandosi alle sue grandi passioni: la famiglia, i viaggi e le passeggiate nel frutteto nelle campagne di Iglesias. «Amo molto viaggiare e conoscere nuovi luoghi, nuove culture, ma nel mio cuore porto sempre la mia terra, la Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA