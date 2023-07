«Così sono diventato il capro espiatorio» 

Per due volte hanno tentato di sfiduciarlo a colpi di mozioni che alla fine hanno sparato sempre a salve: Stefano Piano, presidente del Consiglio comunale, almeno per ora resta al suo posto, consapevole del fatto che potrebbe essere sacrificato sull’altare della pace tra il Psd’Az e il resto della maggioranza.

Il sindaco Beniamino Garau continua a volere la sua testa.

«Mi dispiace che lui punti ancora ad ottenere questo risultato: non ha capito il mio ruolo, chi presiede l’Aula ha il dovere di essere super partes. Il sindaco non può pensare di gestire il Consiglio comunale come fa con la Giunta».

A inizio consiliatura il legame tra di voi sembrava indissolubile, poi cos’è accaduto?

«L’inesperienza lo ha portato a voler comprimere le attività delle commissioni e del Consiglio comunale, una posizione che non poteva conciliare con una corretta gestione dei lavori. Non si può pretendere di convocare una seduta a settimana, si deve dare il tempo alle varie commissioni di affrontare i vari temi che verranno discussi in Aula».

Da presidente dell’Aula era stato sfiduciato anche dalla maggioranza di centrosinistra con Francesco Dessì sindaco: ma non è che il problema sia lei?

«Spesso non si comprende affondo quale sia il compito di chi presiede l’Aula: il presidente non è un semplice consigliere, pur facendo parte della maggioranza deve dirigere le riunioni in maniera imparziale».

Cosa proprio non le è piaciuto in questo anno e mezzo di amministrazione Garau?

«Il sindaco spesso non si rende conto dei suoi limiti, dettati dalla poca esperienza: assume posizioni che nulla hanno a che fare con la pubblica amministrazione, questo perché viene dal privato. Mi è capitato di dover intervenire in prima persona per garantire ai consiglieri comunali l’accesso agli atti».

Si aspettava che questa coalizione andasse in crisi così presto?

«No, mi dispiace per quello che sta accadendo: tutti dal primo giorno abbiamo lavorato per portare avanti il programma, cercando di agire in maniera trasparente. Ho cercato di evidenziare gli errori in maniera costruttiva, alla fine il dito è stato puntato su di me e sono diventato il capro espiatorio».

Se venisse sfiduciato passerebbe all’opposizione?

«No, nel modo più assoluto».

Cosa pensa del recente siluramento di Giunta e staff del sindaco?

«Mandare a casa tutti gli assessori e licenziare i suoi collaboratori credo sia stata una decisione affrettata, forse avrebbe dovuto riflettere prima di prendere decisioni così importanti».

Crede che questa maggioranza riuscirà a superare la crisi?

«Penso ci sia da parte di tutti la volontà di andare avanti e portare a termine questa consiliatura. Dico però che il sindaco non può escludere nessuno degli alleati che l’hanno portato a vincere le elezioni per favorire chi è subentrato dopo».

È ancora possibile un riavvicinamento tra lei e il sindaco?

«Non nutro nessun astio nei suoi confronti, credo che nel rispetto reciproco dei ruoli si possa ancora collaborare per portare avanti tutti i progetti di rilancio che abbiamo in mente di attuare per Capoterra».

RIPRODUZIONE RISERVATA