«Così sono diventato Edoardo (anche) sulla carta d’identità» 

Ha trovato a 23 anni la forza di abbracciare la sua vera identità di genere e intraprendere un percorso di transizione. Edoardo Spiga ha recentemente raggiunto una delle sue più grandi vittorie personali in questo cammino: dopo aver iniziato un percorso ormonale nel dicembre 2020, Edoardo ha finalmente ricevuto il suo nuovo documento d'identità che riflette il suo vero essere come uomo.

Nato a Isili, residente a Sestu da una vita, ha trascorso parte del suo passato a Capoterra per motivi sentimentali. Con una passione per il pianoforte e un sogno di diventare insegnante, è un esempio ispiratore di resilienza e speranza per le persone che cercano di vivere autenticamente.

La presa di coscienza?

«È come nel film di Harry Potter: non è il mago che sceglie la bacchetta ma il contrario. Dentro di me ho sempre avuto, fin da piccolo, dei segnali. Mi piaceva guardare mio padre che si faceva la barba e mi chiedevo quando anche io avrei potuto. Crescendo, ho sempre cercato di adattarmi al mio genere femminile di partenza, però durante l'adolescenza ho sviluppato un malessere. Ho iniziato a sentire che qualcosa non andava, che la mia identità di genere non corrispondeva a ciò che provavo dentro di me».

La svolta?

«Penso di aver capito tutto durante il lockdown per il Covid. Nel dicembre del 2020 ho deciso di intraprendere il percorso psicologico, per ricevere supporto e comprendere meglio la mia identità. Un anno dopo, ho iniziato il percorso ormonale, che ha contribuito a modificare il mio corpo in linea con la mia identità di genere maschile. Durante tutto il mio percorso, ho cercato diversi tipi di terapia e ho cercato di informare e coinvolgere diverse persone. Ho iniziato a raccontare la mia storia sui social media, condividendo la mia esperienza su Instagram e Twitter».

Ha mai subito bullismo?

«No, forse perché ho fatto il mio coming out abbastanza tardi. Probabilmente il bullismo che ho vissuto è stato autoindotto, poiché ho sempre cercato di conformarmi a un genere che non sentivo mio, e questo mi ha causato sofferenza. Probabilmente ciò che subisco spesso e che mi ferisce di più sono gli sguardi delle persone. Soprattutto d’estate, andare al mare diventa un'esperienza complicata. Mi sento costantemente osservato, ma vorrei che le persone comprendessero che tutto si può superare. Il disagio svanisce non appena entro in acqua e inizio a divertirmi, ed è questo che alla fine conta davvero».

E l’amore?

«Ho ricevuto qualche “no” e al momento sono single. È difficile accettare il rifiuto, ed è un peso che porto con me. Molte persone non accettano appieno chi sono, e questo mi crea disagio. A volte, nella mia mente, penso a quanto sarebbe più facile essere considerato un ragazzo “normale”. Mi dispiace, ma capisco che le preferenze delle persone sono soggettive e non voglio attribuire loro alcuna colpa».

Pensa di farsi una famiglia, di avere dei figli?

«Mi piacerebbe anche avere dei figli, l’idea mi emoziona molto. Personalmente, sceglierei l’adozione come opzione poiché credo fermamente che ci siano molti bambini innocenti che si trovano in case-famiglia e meritano di avere un futuro migliore».

I nuovi documenti?

«Nel luglio scorso ho deciso di avviare il processo burocratico per rendere ufficiale la mia identità di genere anche sulla carta. Mi sono rivolto a un avvocato che mi ha guidato attraverso le procedure legali necessarie. A dicembre 2022, ho partecipato a un'udienza in tribunale per presentare il mio caso e sostenere la mia richiesta di cambio dei documenti ufficiali. Ad aprile è arrivata la sentenza che mi autorizzava al cambio dei documenti e a compiere determinati interventi fisici, se lo avessi desiderato. Pochi giorni fa ho finalmente ricevuto dal mio comune la mia nuova carta d'identità fisica, con il mio nuovo nome e sesso corretto. Tenere tra le mani quel documento è stato un momento di profonda emozione e gratitudine».

Le reazioni?

«Ho sempre avuto la fortuna di avere una famiglia che mi ha sostenuto nel mio percorso di transizione di genere, che ha compreso appieno il significato della mia scelta e ha visto la felicità che ho trovato nel vivere autenticamente. Mi hanno dimostrato un amore incondizionato e una continua volontà di capire e sostenere me e la mia felicità».

RIPRODUZIONE RISERVATA