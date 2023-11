«Così siamo rinati: grazie Caritas» 

Nel Medio Campidano e nella Marmilla sono in costante aumento le povertà e in auto delle persone che sono in difficoltà e che sognano di costruirsi un lavoro c’è la Caritas della diocesi di Ales-Terralba diretta da don Marco Statzu. Quartiere generale a San Gavino, negli ultimi tre anni la Caritas ha sostenuto ben 54 aziende, ha distribuito 14 borse lavoro, ha dato 37mila euro per il sostegno allo studio di 70 giovani e nel triennio dal 2020 al 2022 ha speso più di 250mila euro per l’acquisto di beni di prima necessità.

La pizzaiola

Così ha ridato speranza a tantissime persone come a Giovanna Schirru: «Dopo aver girato per anni l’Italia, con mio marito abbiamo aperto una pizzeria che stava cominciando a dare i suoi frutti, quando un incendio accidentale al forno ha mandato in fumo i nostri sogni. Tutti i nostri risparmi sono serviti per pagare al proprietario l'impianto elettrico e i danni ai locali. Improvvisamente ci siamo trovati entrambi senza lavoro e con debiti da onorare ma non ci siamo arresi. Con il Covid-19 il lavoro si è fermato di nuovo, abbiamo bussato alle porte di diversi istituti di credito senza successo. Poi ci siamo rivolti alla Caritas diocesana per aprire un panificio con catering realizzando il nostro desiderio di rimanere sul territorio. La stessa Caritas ha firmato con la banca di Arborea una convenzione per il sostegno del microcredito. Questo ci ha permesso di far ripartire l’attività».

La parrucchiera

Sara Porcu ha 24 anni: «Uno dei miei sogni nel cassetto è sempre stato quello di diventare parrucchiera e non ci sarei mai riuscita senza questo supporto. Ora sono quasi giunta al termine di questo percorso; infatti tra pochi giorni sosterrò l'esame per la qualifica professionale grazie alla borsa di studio della Caritas». Simone Lixi di San Gavino ha 24 anni e sta per aprire la sua attività: «Mi sono appassionato ai droni quando frequentavo le superiori grazie ad un corso extracurricolare organizzato dal liceo di San Gavino. Dopo il diploma, ho scelto di “specializzarmi” nel campo dell’archeologia e di imparare a creare modelli 3D o mappe in scala. Ho partecipato al bando Cre@ttività di Caritas Italiana per il finanziamento di 50 idee imprenditoriali di giovani di tutta Italia. Il mio progetto è stato finanziato con un contributo a fondo perduto dei 2/3 delle spese, mentre per la parte mancante mi è stata di grande aiuto Caritas Diocesana che ha fatto da “garante” con la Banca di Arborea con la quale hanno una convenzione, aiutandomi così ad avere il finanziamento necessario per poter partire».

