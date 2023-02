«Così si manda in frantumi il futuro di migliaia di persone» 

«Ho due figli di 16 e 23 anni – racconta Coci – il più giovane frequenta il liceo e mia figlia sta per laurearsi: con il mio lavoro fino a oggi ho fatto sì che non mancasse nulla per la loro serenità, ma il domani sarà di totale incertezza. È un incubo, chi può deve fare in modo che questo diventi un brutto ricordo, non possiamo rassegnarci». Mario ha 58 anni ma i colleghi più giovani non se la passano affatto meglio: «Quando ti licenzi da un posto a tempo indeterminato in una ditta d’appalto per diventare interinale con la speranza di un posto fisso nella ditta madre pensi che tutto andrà bene – raccontano Andrea Lodde di Carbonia e Federico Sireus di Iglesias, 25 e 24 anni – noi nel 2019 siamo diventati interinali con questa speranza, ma poi sono arrivati il Covid e la guerra in Ucraina che hanno portato a una crisi energetica che oggi paralizza tutto: per noi ogni certezza si è frantumata. Da domani il nostro lavoro svanisce, per noi interinali non c’è neanche il conforto della cassa integrazione. Ci stanno cancellando il futuro». C’è chi ha un mutuo, chi ha le rate della macchina, chi un piccolo prestito ottenuto portando una busta paga che, collegata alla Portovesme srl, è sempre stata una garanzia: «Invece devi bloccare tutto, ogni progetto, ogni sogno – dice Fabrizio Crobu, 25 anni, di Gonnea – tanti finiranno per essere sommersi dai debiti, qualcuno deve darci risposte concrete».

Portoscuso. «Ma davvero c’è chi pensa che a 58 anni sia facile inventarsi un nuovo lavoro? Se esiste un modo ditemi come si fa perché io proprio non vedo soluzioni né per chi ha la mia età né per i colleghi più giovani». Nelle parole di Mario Coci, lavoratore interinale di Carbonia, dal 2019 al servizio della Portovesme srl, c’è tutto il dramma dei lavoratori che ieri hanno presidiato l’ingresso della fabbrica di piombo e zinco mentre quattro dipendenti diretti si asserragliavano sulla ciminiera della linea piombo.

Inviata

Portoscuso. «Ma davvero c’è chi pensa che a 58 anni sia facile inventarsi un nuovo lavoro? Se esiste un modo ditemi come si fa perché io proprio non vedo soluzioni né per chi ha la mia età né per i colleghi più giovani». Nelle parole di Mario Coci, lavoratore interinale di Carbonia, dal 2019 al servizio della Portovesme srl, c’è tutto il dramma dei lavoratori che ieri hanno presidiato l’ingresso della fabbrica di piombo e zinco mentre quattro dipendenti diretti si asserragliavano sulla ciminiera della linea piombo.

Le famiglie

«Ho due figli di 16 e 23 anni – racconta Coci – il più giovane frequenta il liceo e mia figlia sta per laurearsi: con il mio lavoro fino a oggi ho fatto sì che non mancasse nulla per la loro serenità, ma il domani sarà di totale incertezza. È un incubo, chi può deve fare in modo che questo diventi un brutto ricordo, non possiamo rassegnarci». Mario ha 58 anni ma i colleghi più giovani non se la passano affatto meglio: «Quando ti licenzi da un posto a tempo indeterminato in una ditta d’appalto per diventare interinale con la speranza di un posto fisso nella ditta madre pensi che tutto andrà bene – raccontano Andrea Lodde di Carbonia e Federico Sireus di Iglesias, 25 e 24 anni – noi nel 2019 siamo diventati interinali con questa speranza, ma poi sono arrivati il Covid e la guerra in Ucraina che hanno portato a una crisi energetica che oggi paralizza tutto: per noi ogni certezza si è frantumata. Da domani il nostro lavoro svanisce, per noi interinali non c’è neanche il conforto della cassa integrazione. Ci stanno cancellando il futuro». C’è chi ha un mutuo, chi ha le rate della macchina, chi un piccolo prestito ottenuto portando una busta paga che, collegata alla Portovesme srl, è sempre stata una garanzia: «Invece devi bloccare tutto, ogni progetto, ogni sogno – dice Fabrizio Crobu, 25 anni, di Gonnea – tanti finiranno per essere sommersi dai debiti, qualcuno deve darci risposte concrete».

L’incertezza

Ma le risposte oggi non ci sono: «Chi ha scelto di lasciare la ditta d’appalto credendo nel futuro di questa fabbrica ha diritto ad avere risposte – puntualizza Federico Pinna, anche lui interinale dal 2019 – perlomeno la certezza del rinnovo del contratto consentirebbe di respirare, ma oggi nessuno ci dice nulla». Respirare appunto, tornare a casa e dire alla famiglia che forse non tutto è perduto: «Invece siamo tutti appesi a un’assurda incertezza – dice Claudia Pisu, iglesiente di 50 anni, che da due giorni non lavora perché il suo impiego è nella mensa della Portovesme srl – da lunedì il fornelli delle cucine sono spenti e anche noi, una ventina tra lavoratori e lavoratrici, siamo qui in attesa di sapere che ne sarà del nostro futuro e dell’indotto che c’è dietro la preparazione di 600 pasti al giorno». Dietro ogni persona una storia, una famiglia che chiede risposte: «Io lavoro nella mensa e mio marito da 35 anni è un dipendente della Portovesme srl – dice Marcella Balia 49 anni, di Portoscuso – io sono ferma da due giorni, per lui da domani partirà la cassa integrazione, In famiglia siamo quattro, due stipendi ci hanno sempre permesso di vivere serenamente, fare piccoli progetti ma senza lussi visto che, con il caro vita, ogni euro è determinante. Oggi viviamo il dramma di due buste paga a rischio. Davvero ci auguriamo che chi promette non lo faccia invano».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata