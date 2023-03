«Così si dividono Nord e Sud» 

Il disegno di legge sull’Autonomia differenziata non piace alla Cgil. Per gli esponenti del sindacato è un provvedimento che rischia di creare una “spaccatura” dal punto sociale ed economico tra il Sud e, in particolare in Sardegna, rispetto al resto d’Italia. L’argomento è stato ieri al centro di un incontro dal titolo “Perché no all’autonomia differenziata”, organizzato a Cagliari dalla stessa Cgil regionale.

«Diciamo “no”all’autonomia differenziata perché, fatta in queste condizioni, a risorse invariate e con le modalità definite dal ddl Calderoli», ha chiarito Christian Ferrari, segretario nazionale Cgil, «mette in discussione l’unità e la coesione sociale del Paese. È un’autonomia differenziata che mette a rischio l’universalismo del nostro sistema di Welfare. Ogni cittadino, a prescindere dalla residenza e dalla provenienza, deve godere di diritti fondamentali in maniera uniforme in tutto il Paese».

Il segretario generale regionale della Cgil, Fausto Durante, non riesce a capire «come sia stato possibile che la Giunta regionale abbia votato a favore del ddl durante la Conferenza delle Regioni, senza che ci fosse una discussione pubblica e un preventivo coinvolgimento delle forze produttive e sociali regionali».

Per Durante «questa autonomia in “salsa leghista”, che di federalismo e autonomismo non ha nulla, contraddice l’impostazione, ad esempio, di Emilio Lussu, che parlava della necessità di concedere l’autonomia a chi coltiva in sé i valori della libertà, della dignità e della solidarietà».

All’incontro ha partecipato anche Gianmario Demuro, docente ordinario di Diritto costituzionale dell’Università di Cagliari. «Il rischio è che lo Stato, che ha il compito fondamentale in democrazia di garantire l’eguaglianza di tutte le prestazioni a livello nazionale», ha detto, «si senta autorizzato a non intervenire laddove queste difficoltà sono maggiori. Il vero pericolo per la Sardegna è che la ridistribuzione del reddito a livello nazionale avvenga con una maggiore capacità di attribuzione di fondi verso le regioni più efficienti. Non dobbiamo rinunciare al fatto che le regioni sono tutte diverse, ma neanche al ruolo di riequilibrio che è in capo allo Stato, previsto dall’articolo 3 della Costituzione».

