«Così sfidiamo la dispersione scolastica» 

Riempire di interessi ed attività le giornate dei più giovani per combattere la dispersione scolastica. Come? Puntando a incrementare le loro competenze nell’ambito delle materie scientifiche, della conoscenza del territorio e di tanti altri temi tra i quali lo sport, la musica e la conoscenza delle colture tipiche di Domusnovas, Villamassargia e Musei.

Il progetto

Presentato ieri Musei davanti a tanti giovanissimi, in occasione della Giornata internazionale dell’infanzia e adolescenza, “T(h)ree: Open space activities for students, teachers and families”, il progetto di 12 mesi dell’associazione Scarzella, finanziato dalla Fondazione di Sardegna con 85 mila euro nell’ambito del bando “Scuola bene comune”, L’ambizioso obiettivo è di contribuire a combattere la dispersione scolastica. Un recente studio del Ministero dell’Istruzione conteggia in 96.177 gli studenti sardi che nel 2012 hanno iniziato la scuola media ma hanno abbandonato gli studi senza conseguire titoli nei 10 anni successivi. Una percentuale di abbandono del 18.8 per cento (media nazionale 16,5), con l’Isola seconda solo a Campania e Sicilia. Ecco perché, come ha spiegato la coordinatrice del progetto, Maria Giovanna Dessì, «intendiamo moltiplicare interessi e conoscenze, creando un’aula all’aperto nei comuni di Domusnovas, Villamassargia e Musei e aule virtuali per le attività dei partner». Il piano coinvolgerà 200 studenti dai 7 ai 9 anni dell’istituto Meloni e 20 del Beccaria di Villamassargia che faranno da “tutor agrari” ai più giovaniOltre ai 3 Comuni infatti (ieri i saluti del sindaco di Musei Sasha Sais, della collega di Domusnovas Isangela Mascia e dell’assessora alla Cultura di Villamassargia Sara Cambula) ed alle scuole già citate, collaborano al progetto varie associazioni.

I partner

«Forniremo supporto alla genitorialità sulle materie Stem (acronimo di Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica)» ha detto Barbara Mallus della coperativa Le Api di Sant’Antioco. «Cimentarsi con il baseball e incontrare il manager della nazionale Mike Di Piazza» è quanto prevede il presidente della Vibraf Domusnovas Emilio Gessa mentre il presidente dei Thurpos Cagliari Renato Tocco (Serie A di baseball non vedenti, si allenano a Domusnovas) propone di «provare a giocare bendati e conoscere due atlete della nazionale femminile di softball». Marta Carusi di Rete Donne Musei prevede di «andare nei campi ad osservare nascita e crescita del cece di Musei per poi cucinarlo, e di fare lo stesso con le olive di Villamassargia e gli agrumi di Domusnovas». Maria Antonietta Matta della banda musicale Mascagni di Domusnovas, pensa «alla promozione di vari strumenti, con vari professionisti» mentre Fiorenzo Casti del consorzio Natura Viva Sardegna propone «visite a grotta di San Giovanni e nuraghe s’Omu e s’Orcu con cui raccontare la storia dei beni maggiormente identitari». Diverse le attività previste anche dall’associazione Scarzella mentre saranno tanti i professionisti dell’Università di Cagliari (ne ha parlato la docente Elisabetta Gola) che verranno a spiegare come funziona il loro lavoro. Il progetto parte il 30 novembre con una gita all’oasi wwf di Monte Arcosu.

RIPRODUZIONE RISERVATA