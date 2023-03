Così sarà la scuola del futuro 

Entrambi i progetti, al momento in fase preliminare, potranno essere arricchiti: «Attiveremo - spiega Porcu - diverse modalità di coinvolgimento, di partecipazione attiva e ascolto delle nostre scuole. Stiamo organizzando degli incontri con la dirigente scolastica, gli insegnanti e le famiglie. Presenteremo nel dettaglio i progetti e raccoglieremo eventuali suggerimenti migliorativi». Per Porcu si tratta di «un importante lavoro di squadra tra tutte le parti coinvolte». Le tempistiche sono quelle imposte dal Pnrr «e noi - aggiunge il primo cittadino - le rispetteremo. Entro il mese di giugno dovrà essere pubblicata la gara per i lavori della scuola dell’infanzia e l’asilo nido mentre entro settembre è prevista la gara per la realizzazione del polo scolastico elementari e medie insieme». Le nuove scuole «daranno un nuovo impulso di crescita all’intero paese. Stiamo puntando sulle scuole perché crediamo in un futuro migliore per il nostro paese e per l’intero territorio del Sarrabus».

Le medie ed elementari sorgeranno dove adesso c’è la scuola elementare (il bando prevede la demolizione totale e la ricostruzione). Tra le particolarità del progetto un grande spazio pubblico tra la via Nazionale e la scuola che proteggerà i bambini all’ingresso e all’uscita e consentirà una fruizione dell’area all’intera comunità: a disposizione palestra, auditorium, biblioteca e laboratori. «Gli spazi esterni agli edifici - sottolinea il sindaco Sandro Porcu - saranno una grande agorà, spazi cioè pensati per il confronto, il racconto e le relazioni. Le aule e gli spazi interni saranno ampi, modulabili e accoglienti. Tutti e due i complessi scolastici saranno sostenibili attraverso l’utilizzo di materiali innovativi e saranno alimentati tramite energie rinnovabili». Non solo: previsti ampi spazi verdi, l’aranceto didattico, aree sportive e parcheggi.

Venti aule-giardino per il grande polo di via Nazionale che ospiterà le scuole medie ed elementari (sino a 250 alunni), un altro spazio immerso nel verde su una collina per il nido (25 bambini) e l’infanzia (90 bambini). Cinque milioni di euro più altri due grazie al Pnrr (Villaputzu è uno dei sette Comuni della Sardegna ad aver ottenuto i contributi) per costruire, nel giro di due anni, le scuole del futuro.

La filosofia

L’iter

I lavori

Già allo studio una soluzione per limitare i disagi durante il periodo dei lavori: «Un’ipotesi - dice ancora Porcu - è quella di demolire e ricostruire a step in modo da tenere le aule della vecchia scuola ancora utilizzabili e iniziare le ricostruzione nella parte retrostante. Per le medie nessun problema, gli alunni staranno lì sino a quando saranno ultimati i lavori». L’edificio dove oggi ci sono le scuole medie sarà infatti destinato ad altro: «L’idea - conclude Porcu - è di utilizzarlo per creare un polo di Protezione Civile dando spazio alle associazioni di volontariato che operano sul territorio. Al momento però è solo un’idea».

