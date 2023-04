«Così salviamo le antiche arti» 

Riscoprire le proprie origini attraverso laboratori dedicati ai giochi e ai manufatti della tradizione sarda. Questo l’intento della manifestazione “Giogus e tempus antigus”, organizzata da Pro Loco e Consulta giovanile di Villacidro per domenica 16 aprile al Parco Dessì per il calendario ViviVerde. Gran protagonista il legno, lavorato per creare carrucius, fosilis de canna, strumenti musicali, sedie e caratteristici intrecci: arte antica che affonda le sue radici nella vita agreste, tramandata di generazione in generazione.

Intreccio di canne

«“Sa loscia” è un intreccio di canne, che in passato veniva impiegato nelle comunità contadine come copertura per i carri, riparo dal sole o dalla pioggia durante le lunghe giornate nei campi e perfino per realizzare silos in cui conservare grano e altri cereali. Nelle abitazioni di lusso, veniva usato come contro-soffitto, tenuto in vista per ammirarlo», racconta Sisinnio Loru che insieme ad Antonio Murgia mostrerà ai visitatori come tessere le canne palustri per creare lo spettacolare manufatto incannucciato. «Ho iniziato a realizzare “is loscias” una decina di anni fa, grazie all’aiuto di mio suocero che aveva lavorato al primo restauro della chiesa di San Sisinnio, in cui “sa loscia” valorizza il soffitto del loggiato. Nell’Oristanese, dove quest’arte è molto diffusa, l’intreccio viene chiamato “orriu” – specifica Antonio Murgia –. È necessario pulire con attenzione le canne. Con una roncola si effettua un taglio per tutta la lunghezza, i nodi nelle giunture vengono appiattiti. Si procede dal centro nella costruzione di trama e ordito, fino ad arrivare al tipico disegno a scacchi o spina di pesce. È un peccato che i giovani stiano abbandonando manualità e lavorazioni tradizionali, sono la nostra identità», conclude Murgia.

Cesti e giocattoli

Anche Giovanni Piras, allevatore in pensione, è grato a chi gli ha trasferito questo sapere manuale: «Ho imparato a realizzare canestri in legno cinquant’anni fa, da mio suocero. Molti li chiamano “cesti in vimini” ma io utilizzo altri tipi di legno: l’oleastro, il salice e le canne di fiume. Oltre ai cesti, ho la passione per i giochi musicali in legno. Ne realizzo moltissimi – continua –. Lo strocciarà, utilizzato durante i riti pasquali, oppure Su trimpanu, che ho visto per la prima volta al Museo di don Dore, a Tadasuni: una sorta di tamburo in sughero e pelle di capra che emette un suono molto potente. Si racconta che nel Nuorese venisse usato anche dai banditi per disarcionare i carabinieri a cavallo. Sono affascinato dalla storia sarda. Alcuni strumenti musicali e giochi che costruisco li ho inventati da me, capita che mi chiamino nelle scuole per piccoli laboratori di strumenti sonori sardi: sono felice che i bambini abbiano in questo modo la possibilità di conoscerli».