«Così salviamo la memoria del nostro paese» 

Un intero paese coinvolto in una missione: recuperare la memoria di Decimomannu attraverso le foto d’epoca. Salvatore Cabiddu, 71 anni, presidente dell’associazione culturale “L’Aurora”, ha cominciato questa raccolta per caso e adesso è arrivato a ricevere in dono migliaia di immagini. Monumenti storici ormai cancellati dal tempo e anche famiglie che hanno fatto la storia del paese.

L’ispirazione

«Una sera, passeggiando per il centro», ricorda Cabiddu, «sono passato davanti alla sala consiliare. Alcuni anziani chiacchieravano nelle panchine quando improvvisamente mi è tornato in mente che proprio lì, cinquant'anni fa, c'era il vecchio Comune con la Pretura e il carcere. Mi sono rivisto adolescente. Ricordo che un giorno, da apprendista sarto, entrai nel carcere per riportare una giacca e mi era capitato di vedere dal vivo i detenuti. Ero un po' teso ma riconobbi alcuni di loro. Conoscevo la storia, erano decimesi arrestati per un brutto reato, uno stupro. Con questi pensieri in testa la sera stessa, tornato a casa, mi misi a ricercare tra le vecchie fotografie. Qualcosa c'era e trovai anche delle foto di alcuni di quei personaggi. Un ricordo tira l'altro e così, piano piano, iniziai a chiedere foto antiche ad amici e familiari. Iniziarono ad arrivare le immagini e alcune di queste mi colpirono subito perché riguardavano fatti molto particolari, come ad esempio quelle del primo matrimonio civile celebrato in paese. Protagonista fu Nazario Bandu, un fervente comunista che pur di non rinnegare la sua fede politica, e strappare la tessera come gli chiese il parroco, rinunciò al matrimonio religioso e lo fece celebrare in Comune tra lo scalpore generale e la compiacenza dei dirigenti del Pci. Lo stesso Bandu non cambiò idea in vecchiaia e pretese di essere tumulato senza rito religioso. Il fatto rimase a lungo nella memoria collettiva locale e grazie alle fotografie lo ricordiamo ancora con piacere».

La ricerca

La raccolta, iniziata così un po' per gioco, è poi proseguita nelle settimane seguenti. «Alcuni amici – prosegue Cabiddu – mi proposero di pubblicare le foto nei social, per facilitare la ricerca di nuove immagini. L’idea ebbe successo e attualmente ho circa un migliaio di foto che sono autorizzato a pubblicare. Prossimo obiettivo è riunire le immagini di tutte le famiglie numerose: inizierò dai Murenu con i loro 14 figli, poi sarà la volta di noi Cabiddu con 13 e via dicendo».

La raccolta è stata anche occasione per rivedere amici che negli anni si sono trasferiti altrove. «Purtroppo le vecchie amministrazioni hanno distrutto la storia antica di Decimomannu come le più belle case campidanesi o lo stesso monte granatico. Gli altri paesi della zona hanno conservato qualcosa di caratteristico mentre noi non abbiamo più niente, ci restano solo le foto», chiude Cabiddu.

RIPRODUZIONE RISERVATA