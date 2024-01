«Così salviamo il lago di Poggio dei Pini» 

Sette milioni di spesa per salvare la diga di Poggio dei Pini. Cioè per metterla in sicurezza, unica alternativa alla demolizione dell’invaso. I costi sono lievitati (erano stati stanziati in un primo momento cinque milioni), ma i fondi comunque ci sono. Il lago che caratterizza la zona residenziale si sta svuotando, al ritmo delle mine fatte saltare dagli operai per eseguire i lavori, gestiti dal Consorzio di Bonifica. Tra le preoccupazioni dei residenti per oche, pesci e tartarughe, inquilini dello specchio d’acqua tra le villette. Obiettivo finale: mettere in sicurezza la zona devastata dalla tragica alluvione del 2008 (4 i morti).

La diga fu costruita negli anni '50 per scopi irrigui. La gestione passo poi dalla Regione alla Cooperativa di Poggio dei Pini. Poi, dopo l’alluvione di quindici anni, nel 2014 la concessione fu trasferita al Consorzio di Bonifica.

Il progetto

i lavori in corso sono importanti. La larghezza del canale raddoppierà 8da 10 a 20 metri) per garantire alla diga una maggiore quantità di acqua, riducendo i rischi legati a eventi meteorologici estremi. È prevista la costruzione di uno sfioratore a doppio becco d'anatra, per regolare il flusso idrico, e una casa di guardia per il monitoraggio costante della diga. Per conferire maggiore profondità, è in corso l'abbattimento di rocce granitiche attraverso l'uso di esplosioni controllate. Il lago è stato svuotato per preservare la fauna ittica durante la riproduzione. Carpe e persici sono stati spostati in un laghetto a monte, insieme alle tartarughe. I lavori, iniziati a novembre 2023, si concluderanno agli sgoccioli dell'estate 2024.

I residenti

Stefania Putzolu, 47 anni, resta preoccupata per le oche di Poggio dei Pini: «Temiamo che possano dirigere verso la strada, esponendosi a rischi significativi. Questo potrebbe minacciare la loro vita e mettere a repentaglio gli automobilisti che potrebbero sterzare improvvisamente per evitarle. Sarebbe utile installare una staccionata».

La cooperativa

Il vicepresidente della Cooperativa, Sergio Arizio, 30 anni, è soddisfatto: «Il consorzio ha tenuto conto delle nostre indicazioni per la massima tutela e valorizzazione dei due laghi. I lavori, almeno in parte, potranno rimarginare una delle più grandi ferite del nostro territorio, rimasta ancora aperta da quel tragico 22 ottobre 2008». Giorgio Manunza, 77 anni, dalla minoranza del cda, condivide la necessità di questi lavori: «La sicurezza, dopo vent'anni, è importante per tutti noi abitanti. Ci prendiamo cura delle oche e il lago tornerà al suo splendore una volta terminati i lavori».

