«Così salveremo le dune di Cala Pira» 

Troppe le persone che ogni estate calpestano le dune di Cala Pira, nonostante i cartelli con i divieti. Per salvarle – e dunque per salvare anche la spiaggia-gioiello dall’erosione - il Comune di Castiadas ha predisposto un intervento straordinario da 400mila euro (finanziamento regionale per trecentomila). «Agiremo con diverse modalità sia sull’arenile che nel retrospiaggia – spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni – in vista del numero chiuso che diventerà effettivo dal 2027».

La situazione

Nella relazione tecnica viene messo in evidenza quanto l’ecosistema sia sotto stress soprattutto a causa della gran quantità di frequentatori «implementata negli anni e concentrata tra giugno e settembre». La soluzione passa per il posizionamento di ampie passerelle rialzate, una nuova delimitazione delle dune, l’eradicazione delle specie non autoctone e dei cartelli informativi sulle modalità di comportamento da tenere in spiaggia.

«I lavori – chiarisce il primo cittadino – partiranno al termine della stagione turistica. Abbiamo previsto tre accessi alla spiaggia, uno in prossimità dei parcheggi e gli altri due dove ci sono le villette. Le passerelle partiranno dall'area parcheggi, la tutela delle dune sarò così garantita in tutto e per tutto. Ci sarà anche un ponticello in prossimità del fiumiciattolo che arriva sino alla spiaggia».

I parcheggi

L’area parcheggi – con un altro progetto da 650mila euro – sarà completamente rivista: «Stiamo andando a spendere – conclude Murgioni - oltre un milione di euro, senza considerare un ulteriore milione di euro che abbiamo già speso nel 2024 per la strada in cemento dilavato che parte dalla provinciale. Tutto è in funzione del numero chiuso effettivo che scatterà dal prossimo anno. Assieme al numero chiuso sono infatti necessari ulteriori servizi, penso ad esempio alle isole ecologiche e a un sistema di videosorveglianza».

In base ad una stima fatta diverso tempo fa dagli esperti la spiaggia di Cala Pira potrebbe contenere sino ad un massimo di 900 persone. La stima però, dal momento che negli ultimi anni la spiaggia si è ridotta, potrebbe essere rivista al ribasso.

Intanto anche quest’anno a partire da giugno – così come oramai da una decina d’anni – scatteranno i parcheggi a pagamento in tutte le spiagge più gettonate di Castiadas. È comunque possibile parcheggiare anche sulle strisce bianche: in questo caso per raggiungere le spiagge – ad esempio nell’area di Santa Giusta – è necessario percorrere un chilometro a piedi.