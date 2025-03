«Così salveremo i nostri orti e il lavoro» 

La notizia è stata accolta con soddisfazione dagli orticoltori di Isili. Grazie ai 25 milioni di metri cubi d’acqua garantiti dall’Enel sarà possibile assegnare la stessa acqua distribuita l’anno scorso, cioè il 70 per cento di quella che rappresenterebbe l’ideale per l’intero comparto del Sarcidano. E i commenti sono stati positivi nell’incontro organizzato ieri in Municipio a Isili dall'Amministrazione Comunale per discutere dei problemi dell'Agricoltura, legati all'inizio della nuova stagione irrigua, alla presenza del presidente dell’Enas Marco Soriga,del direttore generale Giuliano Patteri e del presidente del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale Efisio Perra.

I produttori

«L’assemblea è stata costruttiva – ha dichiarato ha detto Roberto Pirisi, 56 anni, orticoltore – la garanzia do poter avere l’acqua per le nostre colture è fondamentale per pianificare il nostro lavoro fatto di fatica, impegno e anche di investimenti. L’aspetto più positivo è che l'acqua dovrebbe essere erogata un po' prima degli altri anni, resta qualche dubbio per il finale di stagione».

I vertici dell’Enas hanno cercato di tranquillizzare gli agricoltori del Sarcidano: «Come l'anno scorso riusciremo anno ad affrontare il problema del pescaggio dell’acqua a ponte Maxia, nella speranza che non spuntuno in corso d’opera altri impedimenti».

Sicuramente il grave problema per questo comparto è la siccità che ad Isili, come in altre zone, sta mettendo a dura prova prova l'agricoltura. Una situazione che si complica sempre più negli anni. «L'Amministrazione comunale», ha detto il sidnaco di Isili Luca Pilia, «e gli operatori agricoli ha chiesto maggiori attenzioni per un settore trainante dell'economia locale».

Le ipotesi

Le rivendicazioni hanno riguardato il miglioramento del sistema di pescaggio dell'acqua dal Flumendosa. È stato richiesto inoltre un ulteriore ipotesi di approvvigionamento : il collegamento dal lago Is Barroccus con i vasconi che alimentano il distretto irriguo Isili Nord.

Da parte del Consorzio di Bonifica e di Enas è stata manifestata apertura nella risoluzione dei problemi, attraverso la stretta collaborazione tra gli enti gestori dell'acqua, ottimisti sul fatto che si riuscirà a garantire la stagione irrigua 2025. certo, la vera svolta è stata la decisione della Regione di garantire i 25 milioni di metri cubi d'acqua ai distretti della Sardegna Meridionale e al distretto irriguo Isili Nord. Così si salveranno gli orti e una parte importante dell’economia del Sarcidano.

