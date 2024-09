«Così salvai l’attuale premier» 

Dili. «Sono don Sancho Amaral, sacerdote diocesano di 68 anni e 39 di sacerdozio. Per quanto riguarda il mio coinvolgimento nel processo di indipendenza di Timor Est, il mio contributo è stato molto semplice e breve». Inizia così, con grande compostezza e dignità, la testimonianza di don Sancho Amaral nella Cattedrale dell’Immacolata della Concezione di Dili, durante l’incontro di papa Francesco con i vescovi, il clero e i catechisti di Timor Est. «La mia semplice esperienza, ma di grande importanza, è stata quella di aiutare il comandante in capo Kay Rala Xanana Gusmão, attuale primo ministro di Timor Est, a spostarsi da Dili a Ossu nel giugno 1991», racconta il sacerdote. Si stava per celebrare una messa a Dili, quando «una scorta del comandante si presentò con una richiesta: Padre! Maun Boot, cioè Xanana, ha bisogno di andare nella zona est. Non c'è altro modo né altra persona che lei, Padre». Dopo la messa, «poiché la scorta mi stava ancora aspettando, decisi di andare a incontrare il comandante Xanana e iniziare il viaggio verso Ossu», che alla fine andò a buon fine. «Questa è la lezione che ho imparato come sacerdote, attraverso le tante esperienze difficili della guerra - conclude il sacerdote -: Dio sa come prendersi cura di coloro che ha chiamato e mandato in missione. E oggi posso raccontarlo, perché Dio mi ama e si prende cura di me».

