Così rivive la tradizione di “su Cumbidu” 

La tradizione di Su Cumbidu rivive nelle stanze di Sa Dom’e Farra. L’antica domus in via Porcu, ha ospitato nei giorni scorsi la rievocazione del classico “invito” che si faceva alla fine della preparazione delle cappelle del Corpus domini.

È stata la naturale conclusione della presentazione del libro di Paola Delogu “Su Corpus domini de is Quatesus” realizzato con la collaborazione, per la parte della ricerca storica e di archivio, di Giusy Ghironi, e che ha ripercorso la storia di quell’antica tradizione. Alla Delogu va infatti il merito di avere riportato in vita la cappella di via Porcu, la più grande e antica della città. Era stata allestita per la prima volta già nel 1916. La croce che si trova nella via era stata posizionata, come ha raccontato Delogu, «proprio da mio nonno per indicare il punto esatto dove doveva essere allestita la cappella».

Delogu ha riproposto le tappe e la storia dell’obrieria. E poi tutti in cortile dove sono stati preparati i panini con mortadella che erano quelli che i soci mangiavano la mattina della preparazione della cappella in una pausa dei lavori e i ceci che venivano donati ai fedeli al passaggio della processione, come buon auspicio. «Non mi aspettavo così tanta gente sono felicissima» ha detto Delogu, «è la dimostrazione di come sia importante continuare le tradizioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA