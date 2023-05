«Così risaniamo i terreni devastati dopo gli incendi» 

Un gruppo di studenti dell'Istituto Agrario Duca degli Abruzzi è arrivato in finale alla VII edizione del Concorso “Mad for Science”, sbaragliando la concorrenza di 262 istituti in tutta Italia. Promosso dalla Fondazione DiaSorin, il concorso, ha l'obiettivo di premiare la passione per le scienze della vita, il talento e il lavoro in team, per ideare una serie di esperienze didattiche di laboratorio. Il 24 maggio si contenderà il primo premio, un biolaboratorio dal valore di 75mila euro, con altre 7 scuole, in palio premi anche per secondo e terzo classificato.

Il tema era “le biotecnologie al servizio della salute delle persone e dell'ambiente” e il team composto da Filippo Secci, Sofia Pistis, Giovanni Sarais, Francesca Pusceddu e Giorgio Cossu guidato dal professor Davide Espa ha presentato “Fire-Igniteminds”, un progetto di biorisanamento dei terreni post incendio con l'utilizzo di microorganismi pionieri per la rigenerazione e la stabilizzazione del suolo.

I ragazzi ottenendo la finale, hanno già vinto 10mila euro per sviluppare il progetto che è stato elaborato con la collaborazione dell'agenzia della Regione Sardegna Agris, l’azienda sperimentale di San Michele a Ussana, Ignazio Floris professore dell'Università di Sassari e il Consorzio Uno di Oristano con la collaborazione di Elena Tamburini docente del corso di biotecnologie microbiche dell'Università di Cagliari. I ragazzi sono stati affiancati da Giovanna Angela Canalis, Claudio Musiu, Simone Zanda e Savina Farci, tutti docenti dell'istituto Duca degli Abruzzi. (c. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA