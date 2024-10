«Così rinascono le case a corte» 

I cantieri per il recupero delle case a corte in via Caprera e della casa Atzeni in via Diaz a Guspini sono operativi. L’importante attività di restauro è stata finanziata con fondi europei grazie a un piano presentato dall’Unione dei Comuni del Terralbese: il progetto esecutivo di riqualificazione del complesso Case a corte (sia via Caprera che via Diaz) è stato approvato con deliberazione della giunta del Comune nel 2022 e vale un milione di euro. Il progettista è Alessandro Betta, il responsabile lavori Mauro Fanari, l’impresa appaltatrice è la Bruno Pisano costruzioni di Selargius. Al termine del restauro le costruzioni saranno utilizzate per scopi museali, esposizioni, iniziative culturali, artistiche e ricreative.

Il punto

Marcello Serru, vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici del Comune di Guspini, spiega: «Nel caso specifico, avendo da tempo ben presenti le criticità dei due complessi di case storiche e la loro valenza culturale, tramite un bando, sono stati incaricati dei professionisti che hanno redatto la progettazione di fattibilità, quella definitiva e infine la progettazione esecutiva, che permetterà di rendere finalmente fruibile casa Agus - Atzeni in via Diaz e di eliminare le criticità presenti nelle case a corte in via Caprera, migliorando la fruibilità del sito da parte di tutta la cittadinanza».

Sullo stato delle opere, Serru aggiunge: «I lavori procedono normalmente, compreso l’intervento sulla pavimentazione di pregio in via Diaz con il rifacimento di tutti pavimenti e i sotto-servizi grazie al progetto “Su Bixinau Antigu”». Il direttore dei lavori e tecnico comunale Mauro Fanari evidenzia come «il restauro stia procedendo bene e la qualità dei lavori è buona, gli addetti stanno operando con capacità professionale ottenendo buoni risultati».

La storia

Il complesso delle case a corte era nato dalla fusione di due case campidanesi, quella delle famiglie Liscia e quella della famiglia Saba, tramite la demolizione del muro di confine tra le due proprietà è stato formato un corpo unico. L’area complessivamente oggi si presenta di forma irregolare ed è costruita su lotto ad angolo, il complesso si compone di quattro corti e più unità abitative. Attualmente i cortili sono comunicanti e danno origine ad un unico corpo centrale con portali d’accesso. Nei portali sono inglobati logge di servizio con copertura in coppi sardi, uno su via Caprera, e due su via Eleonora. In origine i portali erano complessivamente quattro. Rispetto all'impianto originario è stato realizzato un nuovo corpo di servizi al posto di un pagliaio e dell’orto, esiste anche un piano interrato e un piano terra. Nei cortili sono presenti il pozzo e un forno a legna. Nella casa di via Diaz saranno esposti antichi macchinari artigianali per la lavorazione delle lame e produzione di coltelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA