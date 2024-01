Così rinascerà piazza Sardegna 

Diventerà una grande area verde urbana, con percorsi per il jogging, un campo da basket, un parco giochi e uno skate park: il Comune punta tutto sulla riqualificazione di piazza Sardegna per cancellare le ferite inferte al quartiere di Liori dall’alluvione del 1999. Grazie al finanziamento di 1,5 milioni di euro arrivati nelle casse comunali in seguito alla partecipazione ad un bando europeo, il cuore del centro storico di Capoterra verrà presto rivitalizzato. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo da parte della Giunta, gli uffici comunali sono già al lavoro per predisporre la gara d’appalto per assegnare i lavori del 1° lotto: l’obiettivo è quello di aprire il cantiere prima della fine dell’anno.

Il progetto

Il sindaco, Beniamino Garau, presenta il quadro degli interventi: «Noi tutti abbiamo ancora negli occhi le tristi immagini legate alla devastazione provocata dall’alluvione del 1999 nel quartiere di Liori, è giunto il momento di cambiare il volto a quella zona una volta per tutte. Il canale resterà ovviamente scoperto, ma verranno realizzati attraversamenti pedonali, e verranno creati spazi dedicati al tempo libero e allo sport, ma soprattutto ci saranno tanti alberi e arbusti, che trasformeranno la zona in un polmone verde. Puntiamo, inoltre, ad allargare via Amendola sino a piazza Liori, realizzando un lungo viale alberato».

Il concorso

Il progetto nasce dal concorso di idee bandito dal Comune, che ha visto prevalere lo studio di un gruppo di giovani architetti. «La loro idea di riqualificazione ci è subito piaciuta – spiega Garau -, ridare decoro a quella zona di Capoterra era una delle nostre priorità, attraverso la piantumazione del verde, e i servizi destinati a cittadini di tutte le età siamo certi che il quartiere di Liori diventerà bellissimo».

Via Deledda

Silvia Sorgia, vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, si concentra sulla riqualificazione dell’area comunale di via Grazia Deledda, un tempo utilizzata come deposito: «Nel progetto c’è anche la volontà di dare decoro a quell’area, ma in generale ad averci piacevolmente sorpreso è l’intera visione del quartiere avuta dagli architetti. Capoterra non è più un paese, ma una cittadina, e, come tale – in linea con gli altri centri italiani di queste dimensioni – deve avere degli spazi a misura d’uomo, immersi nel verde, dove i cittadini possano trovare tutto quello che occorre per trascorrere del tempo all’aria aperta».

