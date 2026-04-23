Così rinascerà l’antico monastero 

A Busachi l’amministrazione del sindaco Giovanni Orrù detta la linea sugli interventi da portare avanti per la ristrutturazione dell’antico monastero di Collegiu. L’esecutivo ha infatti approvato il documento di indirizzo stabilendo una lista di priorità da rispettare in base alle risorse a disposizione, 300 mila euro concessi tempo fa dalla Regione.

«L’idea è quella di destinare l’edificio a spazio museale aperto al pubblico, ospitante l’esposizione del costume tradizionale, gli oggetti della tradizione locale della lavorazione del lino, oltre a tutto ciò che riguarda il patrimonio materiale e immateriale di Busachi», chiariscono dalla Giunta. Seguendo le priorità si procederà con il conseguire l’agibilità del cenobio in modo da adibirlo a spazio museale permanente e garantire la visibilità della Chiesa della Madonna delle Grazie.

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