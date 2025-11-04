VaiOnline
Villasor.
05 novembre 2025 alle 00:16

«Così rinascerà il campo “Ignazio Orrù”» 

Un milione per i lavori che renderanno utilizzabile l’impianto sportivo 

Lo storico impianto sportivo dedicato a Ignazio Orrù rinascerà con un finanziamento da un milione di euro.

Le condizioni

Il campo da calcio a undici si affaccia sulla strada che conduce a Monastir, di fianco al campo da calcetto e vicino alla scuole di via Porrino dalle quali è facilmente raggiungibile a piedi. Potrebbe rappresentare uno dei centri preferiti di tanti giovani sportivi, ma, dietro ai muri che circondano l’area, le erbacce crescono su quello che dovrebbe essere il campo da gioco, terra e porte senza reti. «Allo stato attuale il campo è in disuso da circa tre anni», spiega il sindaco Massimo Pinna, riassumendo quest’ultimo periodo. «Tutte le squadre si stanno allenando nel campo erboso, quello del San Biagio che ha anche l’erba naturale». E riguardo agli interventi? «Le criticità che riguardavano spogliatoi e illuminazione ci erano ben noti, ma abbiamo voluto puntare alla progettazione, provando a immaginare un campo migliore e all’avanguardia».

Il progetto

L’idea è quella di mantenere un equilibrio tra i due campi da calcio. Quello in erba naturale di San Biagio sarà quello delle “grandi occasioni”, come spiega il primo cittadino, in modo da usarlo meno e preservarlo, rimanendo comunque quello principale. Il campo Ignazio Orrù invece sarà quello più utilizzato e che meglio si dovrebbe prestare alle necessità delle diverse società sportive. Questo anche perché il manto sarà in erba sintetica. «Ci permette di usarlo per diverse attività, non solo calcistiche». Nel progetto si parla inoltre del rifacimento degli spogliatoi, che «avevano grossi problemi», come ammette Pinna. Anche l’illuminazione verrà ripensata, con impianti a led e risparmio energetico. Viene anche citata la creazione di alcuni campi più piccoli e dedicati ad attività specifiche. «Volevamo un impianto per le società sportive, per fare in modo che tutti possano avere unloro spazio».

La convenzione

È stata stipulata e nei giorni scorsi sono stati effettuati i rilievi che porteranno all’affidamento dei lavori da un milione di euro circa. «La speranza è quella di avere un campo rinnovato, ma anche un vero e proprio centro sportivo, non solo calcistico». L’allusione del sindaco è anche legata ad un altro progetto, stavolta rivolto al ministero, che se passasse darebbe anche il via alla creazione di una pista d’atletica. «Noi andiamo avanti e se tutto va bene le operazioni partiranno a marzo. Nella stagione 2026/2027 Villasor potrebbe veder rinascere il campo Ignazio Orrù».

