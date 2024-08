Così rinasce piazza 4 Novembre  

Nuova vita per piazza 4 Novembre che per tutta l’estate si trasforma in un grande centro di aggregazione all’aperto, con un programma di iniziative che da oggi - e sino a settembre - animeranno l’antico vicinato di Is Argiolas. In attesa di un restyling che i residenti della zona attendono da anni. «È una delle piazze della nostra città che vogliamo rivitalizzare, e soprattutto riqualificare con interventi strutturali che stiamo studiando nel dettaglio», assicura il sindaco Graziano Milia.

Le attività

Il calendario di iniziative - messo su dal centro sociale internazionale di piazza 4 Novembre, con l’educativa di strada e l’assessorato alle Politiche sociali - parte oggi con il secondo torneo di biliardino per adolescenti e il mercatino delle pulci per i bambini, dalle 17,30 alle 20,30. E si prosegue sino al 4 settembre, con momenti di aggregazione a cadenza settimanale per i quartesi che resteranno in città anche nel periodo di ferie. Il 7 agosto - dalle 10 a mezzogiorno - spazio alla prima giornata del torneo di calcio balilla e pinella per anziani, con le bancarelle del mercatino dei bimbi a fare da scenografia. Mentre la mattina del 12 si disputerà la seconda tappa del torneo. E ancora: il 20 agosto è prevista una grande festa in piazza con musica, animazione, tatoo e body painting per bambini. Dalle 20,30 infine spazio a Dr Why, il gioco di società che sta spopolando nei pub e nei locali di tutta Italia: in questo caso l’iniziativa è curata dalla consulta giovanile. Si chiude il 4 settembre con la grande festa per bambini, familiari e anziani.

Il rilancio

In prima linea c’è il team di educatori e psicologi che da mesi gestisce il centro di aggregazione di piazza 4 Novembre, lì dove ogni giorno si alternano circa trecento persone: 70 gli adolescenti iscritti, 65 bambini, 15 adulti con disabilità, e 157 anziani. «Con l’apertura del nuovo centro intergenerazionale, voluto e realizzato da questa amministrazione, abbiamo cercato di rivitalizzare una zona che per anni è stata dimenticata, un po’ da tutti, forse anche dagli abitanti», sottolinea l’assessore alle Politiche sociali e generazionali Marco Camboni. «Abbiamo voluto dare un segnale forte, che potesse dare un nuovo impulso a quelli che sono i cardini di una società: l’incontro, la socializzazione e, perché no, il divertimento».

I nonnini

Un’idea - quella della pinella e del biliardino in piazza - che agli anziani della zona piace. «Finalmente un po’ di animazione anche all’aperto», commenta Vincenzo Ruggeri, 71 anni, mentre rientra a casa dopo una partita a carte con gli amici del centro. Con lui ci sono altri pensionati del quartiere che - fra discussioni su regole del gioco, alternate a confidenze e commenti su cronaca locale e politica - sono diventati amici inseparabili. «Per noi è un momento di svago», aggiungono Giovanni Deiana e Vincenzo Satta, rispettivamente 77 e 81 anni, «qui chiacchieriamo e il tempo vola».

