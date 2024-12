«Così rinasce l’Anfiteatro romano» 

I segni dell’abbandono sono ancora evidenti, erbacce sul piano dell’Arena, e rifiuti lungo la cancellata. Ma le operazioni di pulizia, cominciate ieri, anticipano il piano del Comune in tre step per rilanciare l’Anfiteatro romano. Ovvero: rendere nuovamente visitabile per cagliaritani e turisti, dopo 14 anni. Per la verità, come noto, il monumento più importante di Cagliari già da due anni è parzialmente visitabile, ma soltanto dall’alto attraverso una passerella che fa vedere dal basso quel che già si può osservare (forse persino meglio) dalla strada. Adesso il Comune vuole riportare i visitare nel cuore del monumento. Succederà all’inizio dell’estate, dopo i lavori di pulizia (pariti ieri) e quelli per la sistemazione delle passerelle e degli accessi e dei percorsi (costo 290mila euro)all’interno (che cominceranno invece a gennaio). Più avanti, poi, partirà il “grosso” dei lavori: il grande restauro del monumento che, nel giro di due anni (termine minimo previsto per la durata della riqualificazione) riporterà all’Anfiteatro anche gli spettacoli per un migliaio di persone. «Ricominciamo a dar vita all'Anfiteatro», dice l’assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe. «La pulizia, costa 70mila euro circa, «sarà solo il primo dei tre step in programma per poi arrivare alla possibilità di ospitare spettacoli per un migliaio di persone. Ma credo che la riapertura, seppure parziale alle visite», d’estate, «sia un fatto importantissimo perché prima ancora che un’arena per gli spettacoli, l’Anfiteatro è uno dei monumenti più importanti della città», aggiunge.

Il “piano”

Si parte, quindi, con la pulizia. Per circa 40 giorni il cantiere resterà aperto per riportare gli spazi a una condizione decorosa. Successivamente, a gennaio, partirà la seconda fase dei lavori per la sistemazione di una serie di passerelle per consentire l’ingresso, seppure parziale, alle visite entro l'estate del 2025. si potrà arrivare fino al cuore dell’Area, fino a sotto le gradinate. A curare parte delle attività di pulizia ci saranno anche i circa 150 operatori del progetto “I custodi del bello”. «Questo progetto», spiega Anna Puddu, assessora Anna Puddu, assessora alla Salute e benessere dei cittadini, «è gestito dalla Caritas di Cagliari. L’obbiettivo è quello di aprire cantieri diffusi in tutta la città per dare l’occasione di formazione e di inserimento lavorativo ai soggetti che versano in condizione di povertà».

Il lavori di recupero

Con la disponibilità di quattro milioni di euro, uno in più rispetto ai tre recuperati dall’amministrazione Truzzu che nel 2020 aveva avviato il percorso sul quale ora l’esecutivo guidato da Massimo Zedda impone una netta accelerazione, per l’Anfiteatro comincia una “seconda” vita. Un restauro sotto la supervisione della Soprintendenza che a una “rivoluzione copernicana” sulla disposizione di palchi e posti a sedere (per un migliaio di persone) rispetto a come l’abbiamo sempre (fin quando si potevano organizzare spettacoli) conosciuta. Obiettivo: far diventare le gradinate dove un tempo era stata sistemata la legnaia una quinta scenica naturale. Nel progetto, è previsto un collegamento per le vie di fuga con l'Orto botanico, visori digitali per vedere anche le parti del monumento che rimarranno chiuse al pubblico (verosimilmente le gallerie). Infine: la struttura in legno che ospitava i camerini per gli artisti diventerà la biglietteria, con bar e centro di documentazione.

