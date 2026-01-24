Così rinasce il belvedere del convento 

Via libera a Sanluri ai lavori di riqualificazione del belvedere del convento dei Padri cappuccini. Un intervento che segna il passo definitivo verso il completamento di un’opera attesa da oltre 30 anni. Un luogo dal quale a maggio finalmente si potranno abbracciare con lo sguardo il golfo di Cagliari, i castelli di Sardara e Siliqua, le montagne del Linas. «Un progetto – ricorda il sindaco, Alberto Urpi – pensato per restituire alla comunità uno dei luoghi più belli e suggestivi del territorio. Il costo complessivo è di 700 mila euro divisi in lotti, l’ultimo ne impegna 220mila, grazie a un emendamento approvato in Consiglio regionale».

Il progetto

Interamente curato dai funzionari e dai tecnici del Comune, l’intervento interessa l’area del belvedere in totale stato di degrado e chiusa da anni per motivi di sicurezza. Si parte con la sistemazione dell’ultimo tratto della “salita” al convento, l’eliminazione dei pericoli e cedimenti del terrapieno e del muro di contenimento del piazzale, spazi che torneranno ad essere accessibili con una nuova veste dinamica e decorosa. «L’obiettivo - prosegue Urpi - rientra tra quelli promossi dall’amministrazione e finalizzati al recupero e valorizzazione del patrimonio urbano e dei luoghi simbolo della comunità. Restituiamo alla città uno spazio storico di grande valore paesaggistico, culturale e religioso, caro a tutti, dai cittadini ai numerosi ospiti che arrivano da fuori per una visita al sito dei cappuccini». Nello specifico, il piazzale davanti alla chiesa, con al centro la statua dedicata a San Nicola da Gesturi, sarà completamente pavimentato, riservati spazi liberi per parcheggi, aiuole e messa a dimora di alberi. Previsto il ripristino strutturale del muro in pietra di contenimento del terrapieno, appena demolito, pronto per la costruzione di una nuova parete in calcestruzzo armato, rivestita in blocchi di pietra.

Il cannocchiale

«Gli arredi urbani – prosegue Urpi – oltre ad un tocco all’estetica, renderanno sicuro il luogo. Verranno installati pali di illuminazione a led, panchine, cestini porta-rifiuti, telecamere di videosorveglianza, uno spazio per la comunicazione e informazione. Infine un cannocchiale panoramico che permetterà di osservare ogni angolo della città, il castello, la parrocchia e i principali monumenti, offrendo una visuale più ampia che va oltre il Campidano». L’assessore al turismo, Fabrizio Collu, commenta: «Partendo dal passato di com’era e del luogo dove si trova ancora, abbiamo pensato ad una carta in più sulla ruota del turismo, settore che in questi ultimi anni è cresciuto nell’offerta e nei numeri dei visitatori. Proprio il museo etnografico dei Cappuccini è già inserito nella rete dei musei cittadini, da tre anni il percorso regionale del Cammino francescano fa tappa nel nostro convento. In questo conteso, il belvedere potrà contribuire ad avvicinare i pellegrini del sito a visitare la città capoluogo, alla scoperta del patrimonio storico e culturale».

