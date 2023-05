«Così rilanceremo il commercio» 

Valorizzazione del mercato civico, sinergia con il Centro commerciale naturale e sostegni agli esercenti: queste alcune delle ricette presenti nei programmi dei tre candidati alla carica di sindaco, per incentivare il commercio cittadino.

Luigi Biggio

«La nostra priorità sarà la tutela delle piccole realtà locali. - dichiara il candidato di FdI Luigi Biggio - Rispetto alle multinazionali che non necessitano di supporto, abbiamo il dovere di aiutare la produzione autoctona, i nostri commercianti che in questo momento sono in difficoltà. Il commercio dovrà avere il suo fulcro nel centro e non nelle periferie dov’è collocata la grande distribuzione e abbiamo l’intenzione di creare una direttrice fra il centro stesso ed il mercato civico, con il quale sarà fondamentale instaurare un rapporto con il Cocim, mettere a bando i box liberi e mantenere al suo interno la presenza del market». Biggio aggiunge che ha intenzione di occuparsi anche del settore agroalimentare: «Iglesias non ha un prodotto tipico locale da esportare e lo stesso mercato potrebbe essere una vetrina per la promozione. Infine risulta essere importante il Centro commerciale naturale, ma occorre coinvolgere il maggior numero possibile di operatori, con il Comune nella veste di arbitro e socio».

Giuseppe Pes

Giuseppe Pes è convinto che i commercianti dovranno essere protagonisti delle decisioni che li riguardano. «L’amministrazione comunale non può però lavarsene le mani come accaduto per il “Centro commerciale naturale”, – dice – ma deve partecipare, indirizzare e coinvolgere, non solo a ridosso delle elezioni come accade in questi giorni. Istituiremo un centro di assistenza economico-finanziaria per il cittadino e promuoveremo incontri con la Camera di commercio per indirizzare gli investimenti privati e gli stessi esercenti (un sostegno costante e non solo durante la stagione estiva o natalizia). Saremo un supporto per le realtà del centro e della periferia». L’obiettivo, secondo Pes, è quello di creare occupazione, sconfiggendo la stagionalità e puntando su un flusso turistico legato anche alle realtà nostrane. Faremo di tutto affinché lo stesso commercio non venga dirottato nella periferia, come accaduto a Carbonia».