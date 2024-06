«Così rianimeremo la vita notturna» 

Un palco permanente per ospitare gli artisti, giochi per i più piccoli, arrostitori, serata a tema e tanto altro ancora. Questi alcuni dei punti cardine di “In centro…. Tra food e sound”, cartellone di eventi che interesseranno i nove venerdì che vanno dal 5 luglio al 30 agosto e che abbracceranno l’area dei portici che costeggiano il mercato civico. Una sorta di patto tra commercianti e città per dare respiro a un’area da molto tempo dimenticata e che da quest’anno decide di provare a darsi una nuova immagine.

Il consorzio

Mauro De Sanctis, presidente del consorzio fieristico sulcitano che, insieme al Comune, organizza l’evento è subito molto chiaro: «La nuova iniziativa non vuole essere il doppione di Nottinsieme che continuerà a tenersi il mercoledì, anzi tutto il contrario. Vuole proporsi come un nuovo appuntamento per dare nuova linfa al centro». Sul perché di questa nuova idea non ci sono dubbi: «Con il passare degli anni - prosegue De Sanctis - il perimetro delle iniziative del mercoledì si è molto ristretto, andandosi a concentrare sulle zone immediatamente adiacenti piazza Roma. Noi abbiamo pensato che anche l’altra parte del centro dovesse essere sfruttata senza scontrarsi con le attività già in programma». Per fare tutto questo si è provato a dare un taglio diverso all’iniziativa.

L’organizzazione

«Innanzitutto allestiremo un palco nell’angolo di piazza Rinascita dove, venerdì dopo venerdì, ospiteremo diversi artisti. Sulla stessa piazza sarà allestito uno spazio riservato ai bambini, mentre alcune associazioni cittadine si alterneranno per animare le serate con temi ogni volta diversi. A questo si aggiungeranno le attività dei locali della zona che potranno allestire i tavolini nelle vie o l'esposizione dei loro prodotti. Ospiteremo anche arrostitori e operatori di street food per arricchire l’offerta». L’iniziativa è stata da subito accolta di buon grado dai diversi operatori. Per Alessio Ghezza titolare di uno degli storici bar di quell’area «è un ottima idea per far rivivere questa zona di Carbonia che è stata per tempo trascurata». Anche per Alessandro Oliveri, della pizzeria che si trova qualche metro più avanti, sempre su piazza Ciusa, l’idea è accattivante: «Aderiamo anche noi mettendo i tavoli in strada sicuri che la gente risponderà all’iniziativa». Anche i locali che si affacciano su via Nuoro non si tirano indietro. Per Graziano Mannu «è molto apprezzabile il voler di fare qualcosa anche il venerdì. Sono contento per la città perché finalmente si potrà dire Carbonia c’è ed è viva per intrattenere non solo i cittadini ma anche i turisti». Riccardo Lulliri aggiunge: «Un’ottima idea che potrebbe far sostare la gente sulle nostre vie per un po di tempo e non farle rimanere solo zona di passaggio». Anche i commercianti sono favorevoli come ad esempio Lidia Stivaletta, titolare di una profumeria: «Speriamo sia un modo per ridare vitalità al centro e per far risplendere la città».

RIPRODUZIONE RISERVATA