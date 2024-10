Così Raoul Moretti ci ha insegnato ad amare l’arpa 

È uno degli strumenti più antichi e affascinanti della storia della musica, che ha attraversato secoli di evoluzione declinandosi in forme diverse e adattandosi alle tradizioni di molteplici culture. L’arpa è spesso associata all’immagine classica delle orchestre sinfoniche, ma questo strumento è in realtà estremamente versatile: Il Festival Internazionale Arpe del Mondo, organizzato dall’Ente Concerti Città di Iglesias e diretto dall’arpista Raoul Moretti, in programma sino a domenica, nasce con l’intendo di celebrare questa versatilità, di uno strumento capace di esplorare territori musicali inaspettati, dal jazz al folk, passando per le sonorità celtiche e le moderne sperimentazioni. Quest'anno la manifestazione festeggia il suo decimo anniversario, confermandosi il festival più importante e longevo in Italia dedicato all’arpa, che diventa strumento di dialogo tra generi e culture, accessibile e attraente anche per un pubblico moderno e trasversale. Arpe del Mondo ha portato in Sardegna, negli anni, artisti da 25 Paesi dei 5 Continenti, e vedrà, quest’anno, la partecipazione di grandi nomi provenienti dall'area celtica: Laoise Kelly (Irlanda), Cheyenne Brown (Alaska/Scozia) e Benjamin Creighton Griffiths (Galles). «In questi anni mi ha riempito d’orgoglio vedere come il pubblico sardo abbia imparato ad apprezzare culture e sonorità diverse», spiega Moretti, «e gli intrecci culturali che si sono costruiti tra gli artisti, che hanno potuto apprezzare l'ospitalità, la bellezza e la cultura del territorio».

I palcoscenici

Gli appuntamenti sono previsti a Cagliari, tra il jazz club BFlat e Casa Saddi, ma anche nel Sulcis, dove a fare da cornice saranno le suggestive miniere di Montevecchio, a Guspini, e il Museo Macc di Calasetta.

Il cartellone

La rassegna prende il via domani alle 21 al jazz club BFlat con l’esibizione dell’arpista gallese Benjamin Creighton Griffiths, che esplorerà generi come lo swing e il gypsy jazz, accompagnato dai musicisti sardi Matteo Gallus (violino) e Andrea Lai (contrabbasso). Il giorno successivo, alle 19.30, il Festival si sposta a Casa Saddi, dove si terrà una serata di musica tradizionale irlandese e scozzese, rivisitata in chiave moderna da Laoise Kelly e Cheyenne Brown. Le due artiste terranno anche un workshop pomeridiano, aperto a tutti gli arpisti e appassionati. Sabato alle 19, tutti al Macc di Calasetta, un suggestivo spazio espositivo che ospiterà un’esibizione acustica dei tre musicisti. La giornata conclusiva avrà luogo, dalle 15.30, nelle Miniere di Montevecchio, a Guspini, dove, sempre i tre protagonisti, si alterneranno sul palco con le loro performance, in uno scenario naturale di grande fascino. Il pubblico avrà anche l’opportunità di visitare l’area mineraria, unendo cultura e storia locale. A chiudere la rassegna ci saranno due concerti extra a novembre e dicembre con il duo Se Ra (Erzsébet Seleljo al sax e Anastasia Razvalyaeva all’arpa) e l’iraniana Shamim Minoo.

