Così Ranieri ha trasformato la paura in un’impresa 

Dall’inferno di Palermo al paradiso di Bari. Sono stati sette mesi pazzeschi, intensi, travolgenti, vissuti tutti col fiato in gola sino alla finale dell’altro ieri, con la consapevolezza di poter inseguire il grande sogno anche nei momenti più complicati, un entusiasmo contagioso e un protagonista su tutti, Ranieri. In pochi davvero avrebbero scommesso mezzo centesimo sulla promozione del Cagliari dopo la sconfitta del Barbera, il 18 dicembre (quella sera era 14°, fuori dai playoff e tre punti sopra la zona playout). Ma l’intuizione del presidente Giulini ha stravolto il copione e il destino in una miscela esplosiva tra passato, presente e futuro. Già l’esonero di Liverani ha spazzato via quella negatività che sembrava essersi incancrenita tra i seggiolini della Domus e in ogni angolo dell’Isola dopo anni tormentati, una retrocessione sanguinosa e un girone d’andata al limite dell’imbarazzo. Solo il tecnico di Testaccio, però, poteva andare oltre e permettere tutto questo, probabilmente. Ha ricompattato l’ambiente, ha ridato sfogo alla passione e trasformato un gruppo spaesato e depresso in una squadra vera dandole un’identità, trasmettendole una mentalità operaia e vincente allo stesso tempo, tirando fuori il meglio da ogni componente della rosa e rivelandosi uno spietato stratega. Ha ridato così ai tifosi un motivo per svegliarsi ogni mattina orgogliosi e ottimisti, oltre alla Serie A, riconquistata a tempo di record.

La svolta

Dall’inferno al paradiso come Cagliari-Ascoli del 10 marzo, la partita che probabilmente ha segnato una svolta nella scalata dei rossoblù, reduci da quattro pareggi quel giorno alla Unipol Domus e sotto di un gol alla fine del primo tempo. La prepotenza tecnica e caratteriale con la quale si sono ripresi il match nella ripresa sino a vincerlo per 4-1 ha dato lo slancio decisivo per il rush finale. Non a caso, il sabato successivo è arrivata una vittoria in trasferta dopo sei mesi. Da allora è stato un continuo crescendo sino a chiudere la “regular season” con quattro successi di fila e il quarto posto in classifica in coabitazione con il Parma (che ha messo, però, il muso avanti grazie agli scontri diretti). Ma a dare sostanza al percorso sono stati anche i (pochi) passaggi a vuoto. Il pareggio di Cittadella e la sconfitta di Modena, soprattutto, hanno permesso al Cagliari di entrare nella mentalità della Serie B, senza più fronzoli e con una cattiveria agonistica che ha indubbiamente fatto la differenza nell’ultima parte della stagione, insieme all’evoluzione tattica.

La metamorfosi

Il trionfo della semplicità dopo mesi e mesi - ritiro estivo compreso - alla ricerca di chissà quale alchimia calcistica nel nome del 4-3-3 . Ranieri ha ridato innanzitutto solidità e certezze alla squadra, in particolare alla difesa che, da vittima sacrificale, è diventata - guarda caso - la terza meno battuta del torneo. Attorno ad essa ha costruito un castello di rabbia e concetti, senza fossilizzarsi su un modulo in particolare, passando da tre a quattro (e viceversa) dietro con una naturalezza disarmante. Sfruttando al massimo il fattore Domus e il suo giocatore di punta, Lapadula, che in Sardegna ha vissuto una seconda giovinezza a 33 anni. In tutto 26 gol, di cui 21 in campionato (capocannoniere per distacco), 4 nei playoff e 1 anche in Coppa Italia.

Non solo Lapadula

L’italo-peruviano (voluto fortemente da Liverani ma valorizzato da chi lo ha poi sostituito, il paradosso) è stato indubbiamente il simbolo di questa promozione, ma solo uno dei tanti artefici. Dossena, che sino al cambio di allenatore aveva racimolato appena 39 minuti, è stato il grande baluardo della retroguardia rossoblù nella quale tutti hanno trovato un loro perché, soprattutto Obert, ma anche Goldaniga e Altare. Radunovic poi non ha fatto rimpiangere Cragno (mezza finale è tutta sua) e nelle fasce hanno preso il largo Azzi (mossa decisiva nel mercato di gennaio) e Zappa (cresciuto alla distanza sino a diventare insostituibile e incisivo). Rabbia e orgoglio sardo nel cuore del campo, Deiola ha permesso alla squadra di avere un equilibrio mentre Mancosu le ha dato qualità alzando l’asticella nel momento clou. Impressionante l’evoluzione di Makoumbou, un punto di riferimento tattico per tutta la squadra. A dettare la linea caratteriale, invece, ci ha pensato Nandez, un lusso davvero per la Serie B. Tutti per uno, uno per tutti. C’è stato il momento di Kourfalidis, c’è stato quello di Lella e ancora quello di Luvumbo nell’andata della semifinale col Parma (e chi se la scorda più). E c’è stato, soprattutto, in chiusura, quello di Pavoletti, che ha cancellato le amarezze di una stagione per lui contraddittoria e, una volta per tutte, l’onta della retrocessione segnando al 94’ il gol che vale la Serie A. E con il capitano il cerchio si chiude, come per magia. Cagliari, la storia è adesso.

