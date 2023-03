Così Radunovic ha chiuso la porta 

Trenta presenze su trenta, senza saltare un secondo, unico stakanovista nella rosa del Cagliari. Ma non solo, perché Boris Radunovic si sta ritagliando un posto sempre più da protagonista, seppur silenzioso, nella stagione rossoblù. Il numero 1 di Belgrado alle 30 presenze collezionate aggiunge le sole 29 reti incassate, che diventano addirittura appena 6 nelle undici gare della gestione Ranieri, e la bellezza di 10 clean sheet stagionali, dieci partite terminate senza l'onta di un gol al passivo.

A porta chiusa

L'ultimo sigillo lo ha messo sabato scorso al Granillo dove la Reggina aveva già segnato 23 reti in 14 partite. Radunovic non ruba l'occhio, ma c'è sempre. Anche in Calabria non ha sbagliato una mossa nelle uscite, alte e basse, e si è fatto sempre trovare al posto giusto in quelle poche circostanze in cui la squadra di Inzaghi ha imboccato la strada per arrivare dalle sue parti. Fondamentale soprattutto l'intervento su Canotto, poco dopo il vantaggio di Lapadula, quando l'esterno amaranto, sbucato alle spalle dei difensori, ha provato il colpo ravvicinato, andando però a depositare la palla tra le braccia del gigantesco portiere del Cagliari. Che colpisce per la tranquillità che trasmette a compagni, tecnici e tifosi. Niente sceneggiate, parole dispensate con parsimonia agli altri difensori, che ormai hanno capito di avere solo certezze alle loro spalle. Radunovic sfrutta la sua fisicità per essere signore e padrone dell'area di rigore e rendere ancora più piccolo lo specchio della porta agli avversari. Concreto ed efficace, come anche nella ripresa, quando ha respinto un tentativo di Strelec, senza mai abbassare la guardia, anche sul 4-0. Perché poi, per un portiere, subire un gol è una ferita all'orgoglio, a prescindere dal punteggio.

Sicurezza Boris

Per Radunovic è la prima vera sfida della carriera. Sbarcato in Italia nel 2015, dopo l'esperienza nelle giovanili dell'Atalanta, ha vissuto sempre in prestito. Due annate da titolare con Avellino (2016-17, 31 presenze) e Salernitana (l'anno dopo, 36 partite), sempre in Serie B, poi un giro d'Italia da dodicesimo e poche apparizioni. Lo scorso anno, l'approdo a Cagliari, da secondo di Cragno, e 3 presenze che hanno convinto la società a puntare su di lui in questo campionato. Scommessa fin qui vinta, quella del patron Giulini che, da sempre, vuole avere l'ultima parola nella scelta del portiere. E Radunovic, in questo torneo, ha sbagliato solo una partita, quella di Ascoli. Poi, sempre puntuale nelle altre 29 gare giocate. E anche i numeri sono dalla sua parte. Perché i 29 gol subiti lo rendono il numero uno della quinta miglior difesa. Inoltre, sui 104 tiri ricevuti nello specchio, ha risposto con 81 parate, il 77,9% di conclusioni sventate, come nessun altro in Serie B, visto che il 78,9% del Genoa va diviso tra Martinez e Semper. Lui, Radunovic, parla poco, para e intanto spera di rendere indimenticabile un 2023 che gli ha già regalato il matrimonio con la sua Ivana e la prossima paternità.