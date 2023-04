Così Radio Sardegna annunciò la fine della guerra mondiale 

Alla storia ci è passata perché fu la prima radio ad annunciare che la seconda guerra mondiale era finita. Era il 7 maggio del 1945, e l’allora direttore di Radio Sardegna, Amerigo Gomez, interruppe le trasmissioni per diradare l’intercettazione di un marconista, Quintino Ralli, captata da una radio di Algeri: «L'Allemagne s’est rendue, la guerre est finie». (La Germania si è arresa. La guerra è finita!). Radio Londra diede la notizia 23 minuti dopo.

Il suo primo scoop però, la mitica radio sarda, lo realizzò due anni prima, quando avanti a tutti, annunciò la liberazione di Kiev dall’occupazione tedesca, avvenuta nell’autunno del ’43. Che storia, quella di Radio Sardegna.

Il protagonista

Romano Cannas, giornalista già direttore della sede regionale Rai, la ricostruirà domani a Cagliari, alle 18, nella basilica di San Saturnino per l’appuntamento settimanale dei “Dialoghi di Archeologia Architettura Arte e Paesaggio”, curati da Maria Antonietta Mongiu e Francesco Muscolino, direttore del Museo archeologico nazionale del capoluogo sardo. “Da Bortigali al mondo: il percorso di Radio Sardegna, prima radio libera“ è il titolo della lectio magistralis del giornalista, autore del volume “Radio Brada. 8 settembre 1943: la prima voce dell’Italia libera“, pubblicato da Rai Eri, con la prefazione di Jader Jacobelli.

In una grotta

Le prime trasmissioni della radio, che sorse in una grotta di Bortigali, nella periferia del paese, andarono in onda il 3 ottobre del 1943. Si trattava, racconta Cannas, di un notiziario che aveva tre edizioni: alle 13, le 17 e le 22. Nel paese del Marghine, in quella che oggi è la sede delle scuole elementari, c’era un casermone che ospitava il Comando militare della Sardegna e gli ufficiali giornalisti che animarono Radio Brada, come veniva chiamata quella radio senza padroni, come i cavalli che pascolavano lì vicino. Allora, la Sardegna era l’unica regione italiana in cui non vi erano stazioni dell’Eiar, la società titolare della concessione in esclusiva delle trasmissioni radiofoniche, controllata dal partito fascista. Gli apparecchi radio però non erano pochi e permettevano ai sardi di sintonizzarsi su altre stazioni proibite come Radio Londra e Radio Barcellona. Nel gennaio del ’44, quando il Comando militare fu trasferito a Cagliari, si portò appresso Radio Sardegna, che continuò a trasmettere da un grotta, in piazza d’Armi, e, fino alla fine della guerra, quando fu assorbita dalla Rai, diede vita a una delle esperienze più significative e importanti della storia radiofonica italiana. Con la direzione di Jader Jacobelli e Amerigo Gomez, la collaborazione di intellettuali, musicisti e studiosi di spessore – Mario Ciusa Romagna, Francesco Alziator, Nicola Valle, Giuseppe Fiori, Michelangelo Pira, Fred Buscaglione (prima che diventasse un cantante), Giulio Libano - contribuì a scrivere la storia della cultura sarda. Nel ’44, quando Giovanni Lilliu fece la radiocronaca del comizio di Emilio Lussu, al suo rientro dall’esilio, lo annunciò come il Sardus Pater. Di lì a qualche anno lo sarebbe diventato lui.

