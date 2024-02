«Così racconto la storia del mio paese» 

Cammina piano, tenendo stretta la borsa che custodisce tutti i suoi libri. Carlo Bolacchi, 81 anni a giorni, li chiama umilmente “quaderni”, eppure dentro ci sono oltre seimila anni di storia villacidrese; dall’epoca prenuragica fino alla contemporanea.

Impiegato in pensione, Bolacchi ha sfruttato le sue competenze nella ricerca di archivio, che sbrigava per lavoro in uno studio notarile, per ricostruire con minuziosa pazienza la storia attorno al vasto territorio del suo paese di origine. Non esita mai su una data, un luogo, un nome o un avvenimento.Anche i titoli dei suoi libri mostrano l’amore per il suo paese: Villacidro – itinerari di Sardegna (1986), Frammenti di storia villacidrese (1991), Spigolature di storia villacidrese (1992), Momenti storici villacidresi (1998), Villacidro, storie d’altri tempi (2002), Villacidro. Una pagina di storia dell’antico Evo sardo (2004), Le tribù vandaliche a Villacidro (2004), Villacidro, pillole di storia (2008), Gli aragonesi nel feudo di Villacidro (2021), Villacidro, alla ricerca delle chiese campestri (2022). «Sto lavorando su un altro quaderno, con curiosità storiche. Ho appena chiuso il capitolo su Francesca, decapitata per stregoneria agli inizi del Seicento dove ora sorge la chiesa del Carmine», anticipa.

Le ricerche

Sono state utilizzate negli anni per tesi universitarie, relazioni tecniche, analisi topografiche. «L’archeologia e la storia mi hanno sempre affascinato. Non ho studi specifici, l’interesse sulle origini e sull’evoluzione storica e culturale di Villacidro nasce da una grande passione che coltivo fin dalla gioventù e che ancora oggi continua a guidarmi», racconta.«Ho cominciato a scrivere nel 1975. Ho passato ore in tanti archivi, in particolare in quello dei frati gesuiti a Cagliari, in cui mi piaceva perdermi fra la mole di carte e manoscritti che si trovano al suo interno», continua Bolacchi. «Studio anche i testi di esperti di storia sarda, come F. Artizzu o A. Pasolini, confronto le cartografie di La Marmora con documenti più antichi, seguo le tracce degli spostamenti utilizzando reperti archeologici come segnavia; artefatti di ossidiana, suppellettili, monete ritrovate nelle località del territorio villacidrese».

I costi

«I primi libri li ho stampati per la Pro Loco – ricorda Bolacchi - altri grazie a diversi periodici cattolici e locali. Prima era più semplice trovare spazio per i saggi storici. Negli anni Novanta gli abbonamenti ai periodici arrivavano a migliaia di copie. Oggi posso contare solo sulle mie limitate finanze, riesco a stampare poche copie. Per le ricerche archeologiche ho collaborato con Gianni Piras, di recente con il professore Giuseppe Marras. Molte foto sono di Marco Sardu, soprattutto quelle dei reperti museali. Ciò che più mi dispiace è che tutto vada perduto quando non ci sarò più», confessa con rammarico.

RIPRODUZIONE RISERVATA