«Così Punta Molentis rinascerà» 

«Mi sento di essere ottimista: Punta Molentis rinascerà, ma serve pazienza, non esistono ricette magiche». Gianluigi Bacchetta, professore ordinario di Botanica dell’Università di Cagliari è stato tra i primi a chiamare il sindaco di Villasimius Gianluca Dessì dopo l’incendio di domenica sera per offrire vicinanza e aiuto. «Il danno che è stato arrecato è ingente in termini di superficie. Servirà un progetto con la partecipazione di diversi esperti – spiega Bacchetta – . Come Università e, in particolar modo, come Centro conservazione biodiversità e Banca del germoplasma della Sardegna da oltre vent’anni collaboriamo con il Comune di Villasimius e con l’Area marina protetta, avendo realizzato diversi progetti di rinaturazione e conservazione ex situ del germoplasma. Per questo fortunatamente abbiamo a disposizione dati che ci aiuteranno a progettare interventi di recupero e restauro ambientale dei territori percorsi dal fuoco».

Restauro ambientale

Difficile fornire tempi certi sul ripristino dei luoghi devastati dalle fiamme ma, in attesa degli impianti dell’Università, qualcosa potrebbe accadere già dopo l’estate. «Molto potrà essere fatto grazie alla capacità di resilienza della vegetazione, ci auguriamo che l’arrivo delle piogge, speriamo non distruttive, nel periodo autunnale possa già dare un primo contributo con la comparsa dei primi polloni e si possa riuscire a veder un recupero in forma naturale che possa metterci una pezza: la natura è capace di porre rimedio, certamente bisogna darle il tempo di riprendersi. Non si può avere la pretesa che quel che era cresciuto in tantissimi anni venga ricreato in poco tempo».

Le tappe

Il professore dell’ateneo cagliaritano individua poi le fasi che consentiranno di riportare la vita a Punta Molentis. «Ciò che sicuramente è importante fare è l’eliminazione di tutto il materiale che è stato percorso dal fuoco, tutti i tronchi e i rami la cui rimozione può favorire un recupero più veloce e accelerare la capacità di germogliare di tutti gli arbusti della macchia mediterranea, questo porterà allo sviluppo dei polloni già nel periodo autunnale, sperando che le piogge non siano violente. Poi si agirà in altri contesti, per esempio sul fondo della vallata, dove potranno essere fatti più facilmente degli impianti utilizzando le specie autoctone che conosciamo già – perché come Università abbiamo realizzato recentemente progetti sulla flora di tutta l’area marina protetta – e si utilizzeranno le specie più resistenti in grado di favorire un recupero che sia il più rapido possibile». Dopo si passerà all’attività sul campo. «In una fase successiva si dovrà pragmaticamente agire con calma e cercando di fare in modo di non creare altri disastri oltre a quelli che già noi come umani abbiamo fatto».

La fauna

Le fiamme che hanno divorato in poche ore quasi cento ettari di terreno hanno provocato enormi danni anche alle specie animali del territorio. «Nella zona di Punta Molentis sono presenti le testudo hermanni , ovvero le tartarughe che spesso il Corpo forestale recupera in caso di incendio», racconta Luciano Mandas, responsabile del Centro per il recupero della fauna selvatica di Forestas. «Altri animali presenti in quel territorio sono le lepri che, naturalmente, hanno subito un grosso danno a causa delle fiamme, così come tutta l’avifauna selvatica sia quella che ha lì il proprio habitat naturale sia le specie migratorie che tra Costa Rei e Villasimius si fermano per riposare e poi ripartire».

Il parco

«Da anni collaboriamo con l’Università di Cagliari realizzando tanti progetti, ma questo merita un’attenzione diversa – racconta la responsabile dell’Area marina protetta, Valeria Masala –. La rinaturazione sarà lunga e si dovrà valutare il fatto che l’area non è interamente di proprietà del Comune. Ma faremo tutto il possibile perché l’ambiente si riprenda nel più breve tempo possibile. Fin da subito c’è stata la disponibilità per far rinascere Punta Molentis: lo vogliamo tutti, è una perla del Mediterraneo e, nonostante la brutta avventura, tale rimane perché la spiaggia è lì, il mare è lì e nessuno ce li potrà togliere».

RIPRODUZIONE RISERVATA