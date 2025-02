L’orchidea di Osini, oramai estinta. Altre specie a rischio come l’anchusa crispa di Alghero, il ribes sardoum di Oliena, il cardo del Gennargentu e tanti altri preziosi tesori di biodiversità sparsi per la Sardegna. Un patrimonio che, a 50 anni dalla prima proposta, viene riconosciuto degno di tutela. La nostra era l’unica regione in Italia senza una legge per la conservazione della flora autoctona, una disciplina ora in vigore dopo l’ok del Consiglio regionale.

