Rifiuti.
20 settembre 2025 alle 01:13

«Così potenziamo l’ecocentro di via San Paolo» 

L’obiettivo è allontanare i gabbiani, pericolosi per gli aerei che decollano e atterrano a Elams, che sono attirati dai rifiuti che vengono travasati nei grandi cassoni in attesa di essere trasportati verso la destinazione finale per i processi di trasformazione e riciclo. Da qui, la decisione del Comune, anche dopo l’allarme della Sogaer, di trasferire il centro di travaso a San Lorenzo. «Si precisa che il trasferimento della funzione di trasbordo dei rifiuti verso la stazione di San Lorenzo non comporterà una diminuzione del servizio svolto all'interno dell'ecocentro di via San Paolo», spiega l’assessorato all’Ecologia urbana in una nota. «Anzi, si otterrà un potenziamento: una volta che le operazioni di trasbordo dei rifiuti, in particolare la frazione dell'umido organico, saranno trasferite a San Lorenzo, l'ecocentro di via San Paolo avrà un maggiore spazio destinato alle utenze private per il conferimento dei rifiuti. Anche in questo momento l'ecocentro di via San Paolo continua a garantire il servizio alle utenze private».

RIPRODUZIONE RISERVATA

