«Così possiamo rilanciare l’ospedale» 

C’è un piano per il rilancio dell’ospedale di Isili. Già nei prossimi mesi si potrà dare il via alla chirurgia in laparoscopia, una tecnica mini invasiva. Pertanto nonostante il commissariamento della Asl di Cagliari, il direttore generale Marcello Tidore - che potrebbe lasciare a breve - continua il lavoro di potenziamento del piccolo presidio cominciato tre anni fa. E i numeri sono a favore di un progetto che ha ancora molte ambizioni proprio come il miglioramento dell’offerta.

I numeri

L’anno scorso sono stati effettuati seicento interventi circa in regime di day hospital, ricovero inferiore alle dodici ore, e ordinario in day surgery con ricovero chirurgico diurno. Sono stati trecento invece gli interventi ambulatoriali. Si tratta di operazioni effettuate in anestesia locale e spinale, si interviene su ernie inguinali e ombelicali, laparoceli, sinus pilonis, tutta la patologia proctologica (emorroidi, fistole, ragadi) e chirurgia plastica.

L’ambulatorio endoscopico ha effettuato 600 consulenze e lavorano a pieno regime gli ambulatori dedicati per chirurgia, proctologia, patologie cutanee e chirurgia plastica.

Nuovi arrivi

«Sono in corso le interlocuzioni», ha spiegato il manager, «per effettuare interventi in anestesia generale appunto con approccio laparoscopico». Intanto è cosa certa l’arrivo al San Giuseppe di un professionista che eseguirà esclusivamente le colonscopie con l’obiettivo di dare un supporto importante all’abbattimento delle liste d’attesa.

Le reazioni

«Il potenziamento dei servizi in chirurgia è un fatto positivo», ha detto il sindaco di Isili Luca Pilia, «speriamo si lavori anche sulla Medicina con forze nuove». Ed è proprio quanto è stato fatto di recente con l’arrivo di oss (operatori socio sanitari) e grazie alla mobilità infermieri alcuni dei quali con una formazione adeguata alla chirurgia proprio in vista della nuova attività in programma.

Geriatria

Resta in piedi il progetto della formazione universitaria in Geriatria da fare al San Giuseppe per il quale Tidore ha chiesto di nuovo alla Regione. «Tutto», ha detto il manager, «in linea con gli accordi presi con i sindaci e i comitati di cittadini».

Plauso per il lavoro fatto da parte del vice presidente della Comunità montana Giovanni Daga: «In questi anni abbiamo potuto apprezzare le qualità professionali e le doti umane del manager, sempre disponibile al dialogo, benchè il tema della sanità è complesso e impegnativo per tutti, ci aspettiamo che chi entra prosegua con il lavoro iniziato e dia nuovo slancio all'azione di valorizzazione del nostro ospedale».

RIPRODUZIONE RISERVATA