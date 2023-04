«Così portavo i film di Chaplin in città» 

Sono passati 70 anni ma i ricordi sono ancora vivi. Nello storico cinema della città – che si chiamava Astoria e stava in via Rossini, vicino alla torre della piazza di Selargius – ci ha lavorato per 16 anni Giuseppe Cabras, oggi 95enne residente a Settimo San Pietro: andava in bici sino a Cagliari per prendere le pellicole e lui che proiettava i film. Oggi racconta di quei tempi sbiaditi, ma non nella sua memoria.

Il primo cinema

Erano gli anni Quaranta. E a Selargius serviva un operatore patentato per aprire il primo cinema, qualcuno addetto alle proiezioni ma anche all’acquisto dei film. Un uomo abilitato e di fiducia. Cabras, allora 20enne, aveva conseguito l’abilitazione dopo aver fatto il militare, superando un esame mica facile con una giuria composta anche da un vigile del fuoco, visto che le pellicole, allora, erano a forte rischio incendio. All’appuntamento con i proprietari si presentarono in cinque e fu scelto lui. Non se ne sono di certo pentiti. Non solo proiettava i film ma andava in bici a Cagliari a comprarli. Stipendio 28mila lire mensili.

Il racconto

«L’ho fatto per 16 anni – racconta Giuseppe Cabras con orgoglio -. Allora le sale cinematografiche facevano il pienone soprattutto nei giorni festivi. Io proiettavo dalle 14 sino a notte fonda. Sceglievo anche i film: li compravo io su incarico dei proprietari della sala cinematografica, i fratelli Rundeddu, titolari di una grande falegnameria. Mi spostavo con una bici con una cabinetta destinata proprio alla custodia delle pellicole. E in bici andavo anche i banca a versare gli incassi. Durante la proiezione capitava anche di spostarmi in un’altra sala cinematografica, a Quartucciu, a poche centinaia di metri di distanza. Succedeva nelle emergenze. Io ero sempre pronto con la bicicletta, mio unico mezzo di locomozione». Il cinema era diventato come una casa per lui. «Dormivo lì in una branda – ricorda -. Raramente rientravo a casa. Selargius era allora collegato a Settimo da una strada sterrata. I guasti più frequenti? La rottura della pellicola. In un attimo facevo la riparazione usando l’acetone. La proiezione riprendeva quasi subito. Succedeva anche questo. Bei tempi».