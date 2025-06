Così piazza Gramsci cambierà faccia 

Gli operai sono arrivati, hanno portato via le vecchie fioriere e panchine, e al volante dei mezzi pesanti hanno iniziato a demolire la pavimentazione. Il cambiamento a Sestu arriva anche in piazza Gramsci, con nuovi lavori dopo quelli dei vicini Parco Fluviale e Casa della Musica. Previsti novanta giorni di cantiere con centomila euro di fondi comunali.

Il vicesindaco

«Un sito importantissimo per la collettività frequentato da giovani e non, ma ormai era lontano dai moderni canoni di accoglienza e fruibilità, ha bisogno di un lifting completo», spiega il vice sindaco e assessore all’Arredo Urbano Massimiliano Bullita. «Con i lavori, curati dall’ufficio tecnico comunale sotto la direzione dell’ingegnere Giuseppe Pinna, la piazza si integrerà alla perfezione con i locali dell’ex mercato appena ristrutturati. Ci sarà una nuova pavimentazione, quattro grandi aiuole piantumate con sedute all’ombra, nuove panchine, ringhiere di protezione al posto delle esistenti oramai vetuste e fuori norma, l’adeguamento della scala d’accesso da via Gorizia e il riposizionamento della fontanella».

Più verde

Le nuove piante porteranno un po’ di ristoro alla piazza oggi assolata: «È prevista la messa a dimora di quattro alberi di falso pepe», spiega l’assessora al Verde Pubblico Roberta Argiolas, «un nuovo passo avanti nel nostro impegno per un paese più verde e vivibile». Il passato qui racconta del vecchio mercato con tre box, di cui non mancano ancora i nostalgici, chiuso decenni fa, poi restaurato per farne un nuovo spazio per gli anziani. Da decenni ci si ritrovava per fare la spesa o per discutere, vicino anche allo Spazio Samsa e al circolo ex Combattenti, oggi demolito. Ora i lavori, già annunciati un anno fa, in questo luogo storico.

I commenti

Perché piazza Gramsci è il regno dei ragazzi o anche di quelli che ragazzi lo sono stati: «Se l’intento è migliorare noi siamo sempre contenti», commenta tra di loro Giuseppe Marras; «Speriamo che i locali dell’ex mercato siano presto aperti agli anziani, come ci avevano promesso», aggiunge Orlando Lai. Intanto dovranno lasciare per un po’ il loro angolo preferito. Che attualmente comunque ha i suoi problemi, dall’aspetto un po’ spoglio a qualche panchina in legno ormai rotta o cadente. «Nel progetto originario che prevede la Casa della musica e il Parco Fluviale finanziati con fondi Pnrr era previsto anche il rifacimento della piazzetta», spiega la sindaca Paola Secci. «Non avendo ricevuto il finanziamento per intero, abbiamo provveduto con fondi comunali».

