«Così perderemo altri parcheggi» 

Pochi metri di distanza, accettati da titolari e dipendenti dei caddozzoni, ma non esattamente dai cagliaritani. Che temono per gli stalli in pericolo in una zona, quella del Poetto, dove la lotta estiva per il posteggio è pressoché quotidiana. «Ciò che mi preoccupa è che vengano eliminati ulteriori parcheggi, considerato che quelli esistenti sono già insufficienti», osserva Tonino Boi, 73 anni e fisico atletico, mentre passeggia col suo cane nel parchetto adiacente all’area dove dovrebbe nascere la nuova casa del fast food cittadini.

Per ora, tutt’attorno allo spazio verde su cui si affaccia il retro delle paninoteche sulle ruote, non sembra esserci alcun segno di imminente arrivo. E in realtà non è neanche ben chiaro quale sia di preciso lo spazio individuato. Così c’è chi teme per i trenta posteggi delimitati da apposite strisce bianche nella strada parallela alla postazione attuale. Dove tra l’altro ci sono una casa in ristrutturazione e un’altra dove, a parte l’abbaiare continuo di un pastore tedesco, non risponde nessuno. Ma qualche passante s’interroga sull’eventualità di piazzare i caddozzoni a distanza ravvicinata dalle abitazioni, «non per altro, aprire le finestre di mattina e sentire odore di cipolla non penso sia piacevole», scherza, ma neanche tanto, Stefania Loi.

