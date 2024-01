Così Paul Giamatti ci dà eccellenti “Lezioni di vita” 

Bisogna andar controtendenza oggigiorno per trovare il coraggio di raccontare una storia semplice. Accade spesso che l’autorialità tenti di esprimersi attraverso codici fin troppo sofisticati, dimenticando l’esigenza predominante del mezzo espressivo: quella di infondere un messaggio attraverso un’emozione. È perciò confortante poter distinguere, quando capitano, le voci fuori dal coro in mezzo allo sconfinato mare di altre offerte troppo orientate all’esibizione. Su questa linea, dal regista Alexander Payne - che ricordiamo anche per il premiato agli Oscar “Nebraska” - nasce “The Holdovers: lezioni di vita”, una storia di crescita e confronto tra generazioni nella cornice nostalgica del New England, durante i festeggiamenti natalizi trascorsi nel 1970.

La storia

Nella prestigiosa Barton Academy, collegio riservato ai giovani facoltosi, gli studenti si apprestano a terminare le lezioni prima di tornare dalle proprie famiglie. Tra gli educatori si distingue in particolare Paul Hunham, docente specializzato in storia antica. Il suo stile di vita solitario e le maniere rudi lo hanno reso estraneo alla socialità, suscitando non poca antipatia fra i suoi allievi. Senza sapere dove altro andare, il burbero professore decide di trattenersi nell’istituto per i giorni festivi; insieme a lui, altri scolari più sfortunati rimarranno a fargli compagnia. Fra di essi c’è Angus Tully, brillante ma fin troppo incline ai bollori giovanili. E quando anche i pochi studenti tristemente costretti alle mura scolastiche potranno finalmente congedarsi, Paul e Angus rimarranno soli insieme a Mary Lamb, la cuoca dell’istituto, in lutto per la tragica morte di suo figlio. Accade perciò che meno persone si fanno vicine più le distanze s’accorciano: dietro gli attriti e i pregiudizi, nel coraggio di riconoscere senza paure e ritorsioni le proprie fragilità, sorgeranno inaspettati momenti di condivisione. In un affresco che rievoca, pur con sostanziali distinzioni, alcune atmosfere viste ne “L’attimo fuggente”, il tema dei privilegiati destinati ai ruoli di leadership viene qui attraversato da una chiave di lettura essenziale e inedita al tempo stesso. Lo scorrimento lineare della narrazione si arricchisce man mano delle esperienze private di cui si compongono i personaggi: comuni esseri umani che, aldilà del proprio status, rimangono perennemente imbrigliati nel fare i conti con la propria sofferenza. Privilegiando un’impostazione sobria e minimalista, la regia arricchisce la trama dei giusti particolari, conferendo ulteriore profondità al contesto.

Applausi

E se in passato può esser sfuggito il valore di un interprete come Paul Giamatti, lo spessore del suo protagonista merita una volta per tutte il massimo della visibilità: dietro una caratterizzazione in cui spiccano l’eloquio forbito e l’invidiabile cultura si nascondono profonde insicurezze che, tanto nella durezza dei modi quanto nella sua missione di educatore, ricoprono le azioni di ironia, malinconia e schietta autenticità. Un film che sentivamo il bisogno di poter vedere, in cui le “lezioni di vita” corrispondono agli infiniti messaggi di cui si compone, e dove non passa in secondo piano la possibilità di riscoprire un cinema che, aldilà delle vuote forme, miri ad empatizzare col suo pubblico. Ci voleva proprio.

RIPRODUZIONE RISERVATA