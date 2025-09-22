Così Parigi celebra la Sarda Rivoluzione di Michele Obino e Giovanni Maria Angioy 

Un omaggio ai patrioti sardi della Sarda Rivoluzione nel cimitero di Père-Lachaise a Parigi. La cerimonia, nel segno del ricordo, si svolge domani alle 11. È un’iniziativa organizzata dalla ricercatrice Adriana Valenti Sabouret e dall’associazione Sardos in Paris con la collaborazione delle associazioni dei Sardi del Québec, del Canada e della Svizzera, dell’Assemblea Nazionale Sarda e il sostegno istituzionale della Regione Sardegna, del Comune di Parigi, dell’Istituto Italiano di Cultura e del Consolato Generale d’Italia.

Davanti alla tomba di Michele Obino, amico del leader Giovanni Maria Angioy, figura chiave della lotta antifeudale in Sardegna alla fine del XVIII secolo, viene inaugurata una targa commemorativa. Obino, sacerdote e teologo, nato a Santulussurgiu, fu esule a Parigi, nella seconda metà del ‘700, e stretto collaboratore di Angioy. Contribuì a diffondere la memoria della lotta dei sardi per la libertà e la giustizia. Giovanni Maria Angioy, con radici a Bono, è ricordato come leader della “Sarda Rivoluzione”, movimento antifeudale che nel 1794–1796 cercò di riformare l’Isola e difendere i diritti della popolazione non riconosciuti dai piemontesi. L’evento è stato preceduto dalla rassegna “Visioni sarde à Paris”, organizzata, nella Maison de l’Italie, da “Sardos in Paris”. «La serata ha rappresentato», spiega il presidente Walter Boi,« un primo passo verso la creazione di una programmazione annuale di cinema sardo a Parigi» ( m.r. ).

