«Così non si può andare avanti» 

Il girone infernale del traffico è una linea retta che da via Roma arriva in viale Diaz, all’altezza delle scalette di Bonaria. E da qui, in senso inverso, comincia l’altra metà dell'incubo. Fatto sempre di caos e code. Di rabbia e fastidio. Il traffico impazzito è l’effetto delle modifiche alla viabilità scattate ieri per accompagnare la realizzazione dei binari su cui passerà la metropolitana leggera.

Cosa è successo

Il cantiere è aperto in viale Diaz su entrambi i sensi di marcia, da via Pirastu sino all’altezza nel parcheggio Cis, ciò che ha comportato la chiusura di metà delle carreggiate. Adesso dall’una e dall’altra si viaggia su una sola corsia. Tutti incolonnati in fila indiana. Non si suona, ma si battono i pugni sul volante, per l’insofferenza.

Il grande tappo

All’inizio di viale Diaz, nel tratto più vicino a piazza Amendola, succede che si concentrano auto, moto e autobus in arrivo da tre direzioni diverse: via Regina Margherita, via XX Settembre e via Roma. Ma la corsia di marcia è diventata una. Significa che incunearsi nell’imbuto, all’altezza di via Pirastu, richiede abilità e clemenza (altrui). Ma una volta che riesce l’impresa di mettersi in fila nell’unica corsia di marcia esistente, tra marciapiede e rete metallica, o si gira in via Campidano e si deve arrivare al Nautico per trovare un punto di svolta. Con la nuova viabilità non si può entrare né in via Stazione vecchia né in viale Cimitero. Da dove, invece, si transita percorrendo viale Diaz dall’Amsicora. Tuttavia, una volta arrivati all’incrocio con viale Bonaria e via Bottego, tra una pseudo rotatoria e una strana freccia a destra di cui non si comprende bene il significato, si finisce in un altro tormento stradale.

Le lamentele

Alle due di ieri pomeriggio, con il baraonda già in fase calante, al semaforo di viale Diaz direzione Poetto è fermo Stefano, 49 anni. «Ormai – dice stoicamente – non si sa più dove passare, ma bisogna prenderla con filosofia». Andrea, 62 anni, ci trova «dell’assurdo in questo traffico: mi considero una persona tollerante, ma davvero sorprende l’assenza di coordinamento tra i cantieri». Gli occhi puntano l’altra parte della strada, nell’ultimo tratto di viale Bonaria prima di via XX Settembre: «C’è un cantiere anche lì, pazzesco». A piedi vicino alle scale dell’ex palazzo Enel, Marco, 43 anni, osserva perplesso: «Negli ultimi anni sono riusciti – dice riferendosi agli schieramenti che si sono alternati in Comune – a rendere problematico il traffico in una città come Cagliari».

L’altro fronte

Sul fronte opposto, per gli incolonnati in viale Diaz provenienti dall’Amsicora, il fastidio è ancora maggiore. «Qualcuno – osserva con tono severo un over 45, all’apparenza – dovrebbe vergognarsi per i tempi e le modalità con cui vengono aperti i cantieri della metropolitana». Alessandro, 47 anni, sembra incredulo: «Dobbiamo tornare al lavoro, chissà quando arriviamo». Per Roberto, di 57, «siamo al delirio, è sempre peggio». Gianluca, 30enne, sorride: «Pare che in via Roma con le code vada pure peggio». Solo un altro Alessandro, 50 anni, seduto sul lato passeggero di un’utilitaria, sembra averla presa bene: «Ci siamo appena cinque minuti, la situazione non ci sembra affatto drammatica». Nel frattempo, è una delle nuove regole, automobilisti e motociclisti possono riprendere confidenza con una svolta a lungo vietata: da via Sonnino è consentito girare a sinistra verso viale Bonaria, perché il tratto di corsia sino all’incrocio con via Stazione vecchia non è più ad appannaggio di soli taxi e mezzi pubblici. Troppo poco per evitare la Via Crucis al volante.

