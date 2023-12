«Così non riusciremo ad andare avanti». Il titolare del Ninnos, Italo Pau, non ci gira troppo attorno. La revoca della concessione per l’uso del suolo pubblico, notificatagli dal Comune di Cagliari, lo ha costretto a togliere i pochi tavolini che gestiva davanti al suo locale.

«I vigli urbani sono venuti in 5 maggio a fare un controllo e ci hanno detto che le porte del locale dovevano restare chiuse», racconta, «poi sono andati via senza farmi il verbale e pensavo che mi avessero solo ammonito. Poi sono tornati l’11 e mi hanno fatto mille euro di multa. Alla fine il 14 maggio è arrivata la sanzione legata al primo sopralluogo. Due controlli in sei giorni, poi non sono più venuti. Cosa devo pensare?».

Il Ninnos, così come il Florio, hanno pochissimi metri quadrati a disposizione al chiuso e, per entrambi, l’uso dei tavolini all’aperto è fondamentale per restare in vita. «Ci eravamo organizzati anche per l’inverno», prosegue, «affittando le stufe a fungo per continuare a lavorare. Ora non sappiamo più come fare».

Via social anche il Florio ieri ha dato l’annuncio ai clienti. «Abbiamo prontamente ritirato i tavolini esterni», si legge su Instragam, «Stamattina, oggi pomeriggio, stasera, e nei giorni a seguire, ci troverete al bancone, sorridenti e operativi. Fa pure un po’ freschino e tutto sommato accomodarsi all'interno farà anche piacere, soprattutto perché ne stiamo approfittando per ritrovare uno spazio diverso da quello a cui ci siamo abituati negli ultimi anni ma che crediamo abbia sempre regalato belle emozioni».

