Così Niccolò ha scoperto l’America 

Le salite di “Biddasusu”, il rione della parte alta del paese, sono un buon allenamento. Da bambino trascorre il tempo a tirare calci ad un pallone e seguire le partite in tv. La storia di Niccolò Cabras, 24 anni di Baunei, ha il sapore di una fiaba moderna: c’era una volta un bimbo appassionato di calcio. Dal campo polveroso del paese si ritrova, un giorno, sotto le luci dell’Olimpico e infine negli Stati Uniti d’America, in un piccolo paese tra terreni agricoli sconfinati, strade immense e gas station mastodontici. «Ho iniziato con la Baunese in un percorso che mi ha portato fino ai Giovanissimi. Giocavo solo per divertirmi, non avrei mai pensato di poter arrivare ad alti livelli. La vivevo come pura passione, fino alla terza media, quando il Cagliari si è fatto avanti», ricorda Niccolò.

Grande salto

Dopo un periodo di prova, la squadra del Cagliari vuole tesserarlo ufficialmente: a 14 anni entra nel settore giovanile come portiere e va a vivere in convitto. Passa al settore Primavera, una parentesi in Serie D all’Adriese e a 16 anni vive l’emozione di stare in panchina all’Olimpico di Roma per una Lazio-Cagliari. «Il trasferimento nel capoluogo è stato duro all’inizio, ma poi le cose sono migliorate, anche dal punto di vista calcistico, grazie a David Suazo che ha avuto tanta fiducia in me – spiega -. In un solo anno sono passato dal Planedda in terra battuta a competere ad un livello così alto: stavo toccando il cielo con un dito».

A 20 anni, terminata l’esperienza con il Cagliari, si sente perso. Comincia a girare il Nord Italia per trovare l’ambiente giusto, cercando stabilità e possibilità di crescita. «Mi sono sentito vecchio. Il mondo del calcio va molto veloce e se non si prendono le giuste decisioni e non si ha quel pizzico di fortuna in più, si rimane indietro. Così ho iniziato a pensare ad un percorso di studi, non volevo buttare al vento ciò che avevo costruito, e l’unico Paese che fa combaciare sport e studi sono gli Stati Uniti», racconta. Inizia il percorso di trasferimento nel 2022 e valuta diverse offerte. Sceglie il Missouri, nel Midwest americano, lontano dal frastuono delle grandi città. Biglietto di sola andata nella terra dei sogni e delle opportunità.

Un telefilm

A parte qualche difficoltà iniziale con la lingua, l’esperienza è entusiasmante. «Mi sembra di essere dentro un telefilm anni 2000. Sto studiando all’ultimo anno di “Sport Management”, in un campus universitario molto accogliente dotato di strutture all’avanguardia. Qui c’è un approccio più morbido in generale, le persone sono aperte, vedo pochissima gelosia e i professori desiderano aiutarti. E soprattutto ti viene data la speranza di sognare: se vuoi puoi», spiega. Dopo la laurea continuerà a formarsi con un master, in un altro stato. «Non so ancora se il mio futuro sarà americano o meno - conclude -, il mio obiettivo sarà rendere me stesso, la mia famiglia e le persone che mi stanno accanto il più felici possibili».

