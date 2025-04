«Così nell’ex cava è tornata la vita» 

Inviata

Serrenti. «L’uomo è l’unico essere al mondo che non produce nulla di buono per gli altri e per il pianeta. Distrugge quello che c’è. Questa nostra terra non è un oggetto, dobbiamo amarla, rispettarla e proteggerla anche dalla speculazione energetica in corso. Basta alzare lo sguardo per vedere le pale che svettano da San Gavino a Villacidro, sono decine».

In cima a Monte Crastu, nonostante le sue convinzioni, Angelo Lisci qualcosa di buono lo ha fatto davvero. Ex carrozziere, 68 anni, da cinque in pensione. Dal 2015 lavora instancabilmente per realizzare il suo sogno: far rinascere un costone di roccia sventrato per anni da chi qua sopra aveva aperto una cava che ha prodotto la ghiaia sulla quale sono state tracciate molte strade del territorio. Ora questo parco creativo è un gioiello che svetta a monte del centro abitato di Serrenti e odora di piante aromatiche ed erbe spontanee cresciute tra pietre che hanno volti di donna o raggi di sole piegati da un mondo malvagio. E poi, fontane e cascate e messaggi d’amore disegnati sui sassi disposti lungo il cammino, un’ascesa al Monte Crastu al suono degli scacciapensieri che dondolano lenti sui rami intrecciati da mani sapienti.

La scelta

«Su quest’orecchio non si è mai posato un telefonino, non ho mai letto un libro. Quel che so l’ho imparato ascoltando gli altri e osservando la natura. Così, per esempio, ho appreso che la margherita ha 13 petali, che quando nasciamo abbiamo 206 ossa e che il ragno botola nuragico sta sparendo dalla Sardegna per colpa nostra. La tecnologia ha distrutto l’uomo e la mia paura è che qualcuno, quando sarò vecchio e non più lucido, possa mettermi un cellulare in mano. Lo rifiuto».

La magia

Angelo Lisci dopo aver misurato a passi lenti la sua terra prende posto sulle panche che circondano la mesa dove chiunque può cercare un po’ di pace e, magari, mangiare qualcosa insieme agli amici. Al suo fianco, da sempre, c’è la moglie Rita che lo accompagna e lo aiuta in questa impresa. «Ogni tanto riceviamo qualche scolaresca e mostriamo ai bambini la bellezza della natura, ma non vogliamo la calca». Si guarda intorno quasi ad abbracciare il guardino al quale non ha mai dato un prezzo: non si paga il biglietto. Ogni giorno c’è chi passa di qui per fare quattro passi, due chiacchiere o anche solo ammirare quel che è stato creato. Di tanto tanto qualche pellegrino che attraversa l’Isola sulle orme di San Giacomo varca l’ingresso chiedendo un po’ di ospitalità. «Questo è un luogo per meditare. Chi vuole può fare una passeggiata, visitare l’angolo della pittura, prendere un libro nella biblioteca sotto gli alberi, starsene un po’ nel pinneto che ospita lo spirito di Anna Trutiri». La leggenda narra che la guaritrice vissuta molti secoli fa non abbia mai abbandonato il paese. «Si dice che riposasse nella grotta poco più su, ma la grotta l’hanno distrutta quando c’era la cava e allora le ho costruito un pinneto». Tutto qui è creato da Lisci: ogni pietra, ogni pianta, ogni sentiero, ognuno dei 2.500 alberi messi a dimora e di cui ogni giorno si prende cura per restituire la vita a una terra sfruttata dall’uomo.

La storia

«Qui non c’era nulla, il terreno era di proprietà di don Eugenio Porcu, un sacerdote che viveva in cattedrale a Cagliari e che lo aveva dato in uso alla società che macinava le pietre. Il mio sogno sarebbe quello di acquisire anche l’altra parte del monte e trovare mille persone che, tenendosi per mano, possano abbracciare la vetta del monte. Perché ho fatto tutto questo? Non lo rivelerò mai».

