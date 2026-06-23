Così, nel 2026, Turandot continua a sorprenderci 

Alla morte di Giacomo Puccini, nel 1924, Turandot era quasi completa ma mancava il finale - che fu poi scritto dal compositore Franco Alfano. Durante la prima rappresentazione assoluta al Teatro alla Scala di Milano, il 25 aprile 1926, il direttore d’orchestra Arturo Toscanini decise di fermare lo spettacolo esattamente dove Puccini si era interrotto. Posò la bacchetta e disse al pubblico: «Qui termina la rappresentazione perché, a questo punto, il maestro è morto».

Il gran finale

Ma noi, oggi, l’epilogo lo conosciamo bene: davanti all'imperatore e alla folla di Pechino, Turandot dichiara di conoscere, finalmente, il nome dello straniero: Amore. L’opera si chiude in un'atmosfera di trionfo e giubilo. Il completamento di Franco Alfano è il finale più rappresentato. Il compositore prese gli appunti e gli schizzi lasciati da Puccini e completò l’opera. Esistono due versioni: la prima originale (più lunga e drammatica) e la seconda ridotta (voluta da Toscanini proprio per la prima del 1926).

L’allestimento

Ma cosa vedremo questa sera alle 20 al Lirico di Cagliari? Sappiate solo una cosa: l’opera, che viene proposta in un nuovo allestimento del Teatro firmato, per la regia e i costumi, dallo spagnolo Rafael R. Villalobos al suo doppio debutto, riuscirà a stupirvi. Finale a sorpresa compreso. Il reportage fotografico di Max Solinas che arricchisce questa pagina lo dimostra. L’allestimento è caratterizzato da un impianto scenico unico, composto da una struttura metallica semicircolare post apocalittica, percorribile a diverse altezze, che accoglie, di volta in volta, i protagonisti, la corte imperiale e il popolo e che, opportunamente illuminata, presenta, la normale scansione delle ore diurne e notturne. L’ambientazione irreale e distopica, propone l’essere umano sempre più isolato e alienato, vittima dell’industria tecnologica. I soldati in rosso non vi ricordano forse la banda della “Casa di Carta” o i giocatori di “Squid Game”? Fra tutti, spicca Calaf, personaggio cardine del dramma, che si divide fra ebbrezza del potere e amore romantico e che guida Turandot nel cammino verso la luce e il bene. Le scene sono di Emanuele Sinisi, le luci di Felipe Ramos e i movimenti coreografici di Josè Ruiz.

La trama

L’opera è ambientata a Pechino al tempo delle favole. Narra la storia della crudele principessa Turandot, che sposerà solo chi risolverà tre enigmi, pena la decapitazione. Il Principe Calaf supera la prova, ma per conquistarla le lancia una sfida: se scoprirà il suo nome entro l'alba, accetterà di morire.

I musicisti

Al quarantenne direttore milanese Michele Gamba, già assistente di Antonio Pappano prima e di Daniel Baremboim poi, che ritorna a Cagliari dopo il successo dei suoi concerti nel gennaio 2019, spetta il compito di dirigere, nell’estremo capolavoro del grande compositore lucchese, Orchestra e Coro del Teatro Lirico di Cagliari e il Coro di voci bianche del Conservatorio Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari. Il maestro del coro è Giovanni Andreoli, mentre il maestro del coro di voci bianche è Francesco Marceddu.

I cantanti

Protagonisti dell’opera sono celebri ed affermati cantanti che si alternano nelle recite quali: Ewa Płonka (24-28-30-2)/Kristina Kolar (25-27-1)/Courtney Mills (26) (Turandot), Marcello Nardis (Altoum), Shi Zong (Timur), Francesco Pio Galasso (24-26-28-1)/Marco Berti (25-27-30-2) (Calaf), Maria Novella Malfatti (24-26-28-30-2)/Darija Auguštan (25-27-1) (Liù), Vincenzo Nizzardo (Ping), Valentino Buzza (Pang), Mauro Secci (Pong), Lorenzo Mazzucchelli (Un mandarino), Marcello Nardis (Il principe di Persia), Maria Grazia Piccardi (Prima ancella), Martina Serra (Seconda ancella).

Le repliche

Turandot viene replicata: giovedì alle 19 (turno F), venerdì alle 20 (turno C), sabato alle 19 (turno G), domenica alle 17 (turno D), martedì 30 giugno alle 20 (fuori abbonamento), mercoledì primo luglio alle 20 (fuori abbonamento), giovedì 2 luglio alle 20 (fuori abbonamento).

La recita dedicata, invece, al progetto “Oltre Insieme” è fissata per venerdì alle 20 (spettacolo rivolto a tutte le forme di disabilità): un format, già sperimentato con Otello, Lucrezia Borgia, Norma e Così fan tutte, il cui obiettivo è quello di rivolgersi, con sempre più forza, al pubblico con disabilità. Nello specifico si desidera rendere fruibile l’opera lirica a persone non vedenti, non udenti e con deficit cognitivi. In collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata, tutte le opere della Stagione 2025-2026 verranno proposte in una versione inclusiva e immersiva, attraverso l’utilizzo di un’ampia gamma di esperienze e strumenti (percorsi multisensoriali prima dello spettacolo, audio-descrizioni, schede digitali, video in LIS) per rendere accessibile il prodotto culturale e musicale. Il percorso e le attività di supporto alla recita di venerdì alle 20 inizieranno alle 17.30.

Andare all’opera è sempre una buona idea, non dimentichiamocelo (f.f.).

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