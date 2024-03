Così muore la torre di Carcangiolas 

Le onde si infrangono implacabili su quel che resta della torre spagnola di Carcangiolas. Nel cuore del tratto quartese del Poetto, la fortificazione militare continua a perdere pezzi, vittima dell’erosione implacabile e di progetti per la salvaguardia, che nel corso degli anni non sono mai andati a buon fine.

Simbolo di questo tratto di costa, la torre del 1500 era caduta spaccandosi in tre parti una trentina di anni fa. Poi piano piano ha continuato a perdere pezzi, fino a oggi quando ormai si intravedono soltanto le feritoie. Per salvarla sembra non ci sia più tempo, ma se nessuno farà niente tra poco di quella torre resterà soltanto il ricordo.

Luogo simbolo

«La torre faceva parte delle fortificazioni del caposaldo di Carcangiolas», spiega Davide Grioni dell’associazione Assfort Sardegna, «ed è sempre stata un simbolo di questa zona. Purtroppo allo stato attuale resta ben poco da recuperare». Una lenta agonia quella della torre di cui, aggiunge Grioni, «se continua così non resterà poi niente. Sarebbe interessante per lo meno, realizzare un pannello con le immagini della storia di Carcangiolas, com’era e com’è».

La Soprintendenza aveva inserito la torre tra i monumenti sardi che avevano urgente necessità di essere restaurati. Da Roma però non sono mai arrivati i fondi necessari. Nel 2003 poi erano stati studiati due tipi d’intervento. Il primo prevedeva l’imbragatura e il trasporto dei ruderi nella spiaggia, mentre il secondo, meno oneroso, puntava sulla realizzazione di una barriera frangiflutti. Nel 2009 la Provincia aveva approvato uno stanziamento di 50mila euro per uno studio di fattibilità finalizzato al recupero della torre spagnola, ma niente è cambiato mentre Carcangiolas continua a scomparire. Il Comune assicura che «la torre è attenzionata ma attualmente non ci sono progetti di recupero».Tempo fa, rivela Stefano Cogoni di “Amici dei fortini”, «una ditta privata aveva proposto di recuperarla gratuitamente ma non aveva avuto le autorizzazioni».

Nel corso dei secoli la torre è sempre stato uno dei capisaldi della difesa costiera. Le prime notizie risalgono alla fine del Cinquecento quando il re spagnolo Filippo II istituì la Reale amministrazione delle torri (105 in tutta l’Isola) con il compito di mantenerle, rifornirle di armi e arruolare il personale di guardia. Durante l’ultimo conflitto, fu rimaneggiata per sistemarci un presidio contro un eventuale sbarco degli Alleati.

Lo studio

Iara Elias 24 anni, argentina, sta studiando la torre per un corso di restauro all’Università. «Ho scelto Carcangiolas, perché mi ha colpito che sia stata abbandonata così» spiega, «secondo me ormai non c’è più niente da fare. Non credo che sia fattibile portarla in spiaggia». Poco distante Salvatore Lecca 73 anni sistema le canne da pesca: «Quando era in piedi ci tuffavamo da sopra», ricorda, «avrebbero dovuto fare qualcosa per preservarla, ora è tardi».

