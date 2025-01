«Così mi sono salvato dal messaggio-truffa » 

«Un messaggio da un numero sconosciuto da parte di mio figlio che mi informa di avere il telefono fuori uso. Poco dopo la richiesta di 2.500 euro da versare sul conto di un falso venditore per acquistare un nuovo telefono e l’Ipad collegato. Stavo per cascarci anch’io, solo per caso sono riuscito a scamparla». Franco Serra, architetto di Dolianova, ha rischiato anche lui di cadere nella rete dei truffatori. Una pratica fraudolenta sempre più diffusa che fa leva sulla sensibilità dei genitori e sul senso d’urgenza che induce a rispondere senza riflettere a una richiesta d’aiuto di un familiare.

Il racconto

«Tutte le circostanze erano favorevoli per mettere a segno la truffa – spiega ancora Serra – mio figlio era fuori per lavoro, per questo inizialmente non mi ha insospettito che comunicasse per messaggio. Chi dialogava con me su whatsapp sapeva il fatto suo. Un particolare però lo ha tradito: la promessa di restituirmi il danaro il giorno dopo. Mio figlio aveva appena cominciato a lavorare, sapevo che non aveva quei soldi sul conto. Ho iniziato allora a fare domande più precise. Quando ha capito di essere stato scoperto ha subito interrotto la comunicazione». Una vicenda conclusa senza danni al contrario di tante altre che ogni giorno vengono messe a segno. Tecniche sempre più sofisticate che utilizzano mail, messaggi e chiamate per sottrarre informazioni, dati sensibili e, soprattutto, denaro. «Ho capito che non bisogna mai abbassare la guardia o lasciarsi guidare dall’istinto – sottolinea Franco Serra – dietro queste truffe c’è gente molto ben organizzata. Il numero di telefono e il conto su cui avrei dovuto versare il denaro erano entrambi lituani.

Le indagini

Risalire ai responsabili non è semplice, come mi ha confermato la Polizia Postale». Nei giorni scorsi i truffatori telematici hanno provato a colpire anche a Serdiana dove diversi residenti sono stati contattati da finti dipendenti comunali. Per questo, il sindaco Maurizio Cuccu ha immediatamente pubblicato un avviso sul sito del Comune. Nessuna amministrazione pubblica chiede mai per telefono la trasmissione di informazioni sensibili come numeri di conto corrente, dati personali o della propria azienda. Episodi che hanno fatto suonare un campanello d’allarme nel territorio. Di questo si parlerà venerdì prossimo alle 18 a Dolianova in un incontro pubblico organizzato dal Circolo Dolia nel quale l’avvocato Ester Deplano e alcuni esperti dell’Arma dei Carabinieri forniranno informazioni sui principali metodi utilizzati dai truffatori e sulle contromisure per contrastarli.

