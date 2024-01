«Così mi sono convinta a riaprire il caso» 

È stata a Cagliari per meno di due anni: la prima donna a capo della Procura generale. Da lì il gran salto fino ad atterrare in uno degli uffici giudiziari più importanti d’Italia: la Procura generale di Milano.

Francesca Nanni ha saputo dell’assoluzione di Beniamino Zuncheddu poco dopo la lettura del verdetto e si è commossa fino alle lacrime. Sì, perché ha avuto un ruolo centrale in tutta questa storia, anche se continua a ripetere: «Ho fatto solo il mio dovere». All’avvocato Mauro Trogu, che le ha telefonato nel bel mezzo dei festeggiamenti nell’aula della Corte d’appello di Roma, ha detto solo «non ho parole». Perché non dovevano dirsi altro, avendo condiviso buona parte della strada che ha portato alla revoca del verdetto che infliggeva l’ergastolo all’ex pastore di Burcei.

Che cosa l’ha convinta a occuparsi della strage di Sinnai?

«Beniamino Zuncheddu, dopo 27 anni di carcere, come tutti i condannati all’ergastolo aveva la possibilità di uscire con una misura che si chiama libertà condizionale. Per ottenerla doveva però dare prova di resipiscenza, ammettere di aver commesso il reato e di volersi discostare da quei comportamenti. Ma lui continuava a proclamare la sua innocenza, e questo suo atteggiamento ne impediva la liberazione».

Serve la confessione.

«È una delle condizioni, insieme al buon comportamento in carcere e altri parametri. Quelli di Zuncheddu erano tutti a posto: ottimo comportamento carcerario, nessun legame con ambienti criminali. Ma lui rifiutava assolutamente di dichiararsi colpevole. Questa è stata la prima circostanza che ha attirato la mia attenzione».

La seconda?

«Ho incontrato un giovane avvocato, Mauro Trogu, molto preparato e preciso, che mi ha parlato subito degli elementi in base ai quali la condanna doveva essere sottoposta a revisione».

Le consulenze tecniche sulla luce, la distanza di sparo, la psicologia della testimonianza.

«Sì. Quando ho richiamato gli atti ho avuto un’intuizione e non ho cercato solo le carte del processo Zuncheddu ma anche quelle del fatto criminale più importante che si era verificato in quella zona in quel periodo».

Il sequestro Murgia.

«Leggo tutte le carte e studio. A un certo punto dico all’avvocato Trogu: “Mi ha convinto ma, avendo una passata esperienza, perché già una volta mi era capitato di chiedere una revisione, con gli elementi pur molto seri che ha portato secondo me non riusciamo a ottenerla”. Però ero convinta di dover fare qualcosa e allora ho pensato di coinvolgere la Procura della Repubblica, che poteva continuare a indagare».

In cerca dei complici.

«Tutto il resto è prescritto e non si può indagare ma su eventuali concorrenti nel reato invece sì».

E convoca il sopravvissuto.

«Sì ma prima abbiamo disposto le intercettazioni».

Mossa vincente.

«Io ascolto il teste oculare che aveva detto di aver riconosciuto Zuncheddu, lo sento e lui, subito dopo, parlando con la moglie ammette che noi avevamo capito la verità».

A quel punto chiede la revisione.

«Insieme all'avvocato Trogu. Sono andata a Roma per presentare il caso ai colleghi che sarebbero andati in udienza. Ho parlato col mio collega Piantoni e, dopo un’iniziale ritrosia, comprensibilissima perché stavamo parlando di una condanna all’ergastolo, e la revisione è un metodo eccezionale, anche il mio collega si è convinto. Poi, con grande soddisfazione ho appreso che il teste ha ammesso nel pubblico dibattimento che le cose erano andate come avevamo ipotizzato».

Il killer aveva il volto coperto, lo ha indicato su suggerimento del poliziotto: è una calunnia?

«Sull’elemento soggettivo del poliziotto non mi esprimo perché non ho gli elementi. Per quel che riguarda Luigi Pinna, di cui ho letto le dichiarazioni di 30 anni prima, e che poi ho ascoltato, penso questo: quando il poliziotto gli ha sottoposto la foto e gli ha assicurato che quello era il responsabile della strage, ci ha creduto. Quindi, quando ha riconosciuto Zuncheddu ha detto una cosa falsa perché ha dichiarato di averlo visto, ma lui pensava che fosse il responsabile».

Lo ha detto prima: si è occupata di un altro caso di revisione, Barillà, concluso con l'assoluzione. Se continua la chiamano in tutta Italia a studiare carte di vecchi processi.

«No, no. Sembrerebbe che io possa avere una specializzazione in questo genere di questioni ma non è così. Ho sempre lavorato negli uffici di merito, sempre come pm, ho visto centinaia se non migliaia di casi. Mi sono capitati due vicende, gravi, di revisione. entrambe fortunatamente con una decisione favorevole, però, ripeto...».

… Fa il pm e per Rosa e Olindo, la strage di Erba, ha detto no alla richiesta di revisione. E ha avviato pure un procedimento disciplinare per il magistrato della Procura che lei dirige perché non ha rispettato le regole dell’ufficio.

«C’è una regola fondamentale che osservo: quando i processi sono in corso non se ne parla».

E allora parliamo del caso Barillà da cui è stato tratto un film con Beppe Fiorello. Si intitola “L’uomo sbagliato”. E lei, Francesca Nanni, ora come allora, è la donna giusta.

