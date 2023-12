«Così mi hanno prosciugato il conto» 

Quando è andata a prelevare, si è ritrovata il conto prosciugato: giusto 45 euro. Volatilizzati gli oltre 4.400 euro che possedeva, frutto di diversi stipendi da cameriera. C’è voluta la sentenza (applicata in concreto pochi giorni fa) affinché Stefania Lai, 31enne originaria di Carbonia ma residente a Perdaxius, si facesse restituire da Poste Pay Evolution quello che degli hacker erano riusciti a sottrarle violando (con relativa facilità) i sistemi informatici dell’istituto finanziario. La ragazza, assistita dall’avvocato Nicolino Garau, è stata risarcita dopo la sentenza collegiale dell’arbitrato bancario finanziario cui è dovuta ricorrere in preda alla disperazione dopo aver cercato inutilmente di convincere Poste Pay Evolution di non essere stata lei a prelevare di colpo quei 4.400 euro frutto di quattro mesi di stipendio.

La denuncia

«Ho passato giorni di angoscia – confessa – sebbene la somma non fosse elevatissima, ho comunque pianto ripensando ai quattro mesi di paga e sacrifici buttati». Spiega l’avvocato Garau: «La responsabilità sta in chi è riuscito a clonare l’applicazione di Poste Pay ed entrare con estrema, anche troppa direi, facilità nel conto della mia cliente». Un caso del genere, con vittime cittadini del Sulcis, era già accaduto circa un anno fa e anche allora era stato l’arbitrato bancario finanziario a disporre il risarcimento: «Esistono altri casi per i quali attendiamo sentenza», rivela Garau. Quello che ha coinvolto la 31enne è stato scoperto di recente quando la ragazza si è recata al bancomat per un prelievo. Lo stipendio veniva accreditato su Poste Pay: «Mi è crollato il mondo addosso: erano rimasti solo 45 euro sul mio conto». Dapprima la donna ha presentato esposto alle Poste ma senza risultati: «Sostenevano che potesse essere stata lei stessa in quanto titolare del conto – spiega l’avvocato – ad autorizzare i prelievi, ma poi da un’attenta analisi si è scoperto che la mia cliente non aveva mai ricevuto dal sistema postale il messaggio che certifica l’autorizzazione alle operazioni: era stata clonata l’applicazione quindi gli hacker avevano effettuato due operazioni di ricarica da Poste Pay a Poste Pay». La donna aveva anche presentato una denuncia ai carabinieri. La svolta con la sentenza dei giudici dell’arbitrato: «Hanno ritenuto infondate le tesi di Poste Pay secondo cui le operazioni nascevano per volontà della ragazza: non le erano mai arrivati i codici che attestavano i prelievi perché i malfattori erano riusciti a clonare l’applicazione».

