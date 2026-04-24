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25 aprile 2026 alle 00:34

Così l’Università fa rotta su Marte e sulla luna 

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C’è anche il dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali dell’Università di Cagliari tra i protagonisti del progetto “Space manufacturing in-situ”, iniziativa di alto profilo scientifico e tecnologico finanziata dal Ministero dell’Università e della Ricerca, che ha coinvolto un ampio partenariato nazionale coordinato dal Distretto AeroSpaziale della Sardegna (Dass).

«Il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Chimica e dei Materiali dell’Università di Cagliari - evidenzia Giacomo Cao presidente Dass e coordinatore scientifico del programma oltre che del progetto – con il contributo del gruppo di ricerca costituito da Roberto Orrù, Roberta Licheri, Mariano Casu, Alessandro Concas, Nicola Lai, Antonio Mario Locci, Alberto Cincotti e delle realtà aziendali MR8, Corem, 3D Aerospazio e Innovative Materials ha conseguito, tra gli altri obiettivi raggiunti, la realizzazione di un prototipo per l’ottenimento di elementi strutturali con l’utilizzo di simulanti del suolo lunare e marziano che si basa su un brevetto che l’Ateneo aveva depositato insieme ad altri partner nel 2011 e ha sperimentato tecnologie innovative di sinterizzazione del suolo marziano con conseguenti valutazioni sperimentali della relativa efficacia nei riguardi delle radiazioni cosmiche».

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