«Così l’Isola mi ha fatto rinascere» 

Un’estate in Ogliastra per uscire dal baratro. È il 2018 quando la vita di Ilaria Vangi, 48 anni di Sesto Fiorentino, subisce un duro colpo: suo marito Silvano muore di cancro dopo un lungo periodo di sofferenze durante il quale lei rimane al suo fianco. Giornalista, fotografa professionista, social media manager, si ritrova vedova a soli 42 anni. «Sono crollata – ricorda Ilaria – mi sono chiusa in me stessa, non volevo più uscire, non volevo più vedere nessuno, non facevo altro che piangere, avevo attacchi di panico». Insieme a suo marito veniva in vacanza in Sardegna e qualche anno prima avevano deciso che, alla pensione, si sarebbero trasferiti nell’isola. Dopo il grave lutto Ilaria inizia a riversare i suoi pensieri, ansie, dolori e riflessioni sulla pagina personale di Facebook, come una terapia, con un grande seguito.

L’idea

«Nel 2015 avevo fatto un viaggio stampa in Ogliastra, dove mi ero trovata molto bene. In quei mesi di buio, l’unico barlume di luce arrivava dal ricordo di quella terra e delle persone che avevo incrociato durante il mio viaggio di lavoro. Ho provato a contattare una di queste per chiedere un piccolo appartamento da prendere in affitto e con mio grande stupore questa persona si ricordava di me, seguiva il racconto della mia vita sui social e conosceva bene quello che mi era successo». Come in un film, Ilaria parte in Sardegna e trova due angeli custodi, dei perfetti sconosciuti che si prendono cura di lei e la aiutano a risollevarsi. «Lui mi disse: “Io e mia moglie ti vogliamo aiutare, stai tranquilla, puoi venire qui da noi”. Gianluigi e Anna, una coppia di Girasole, mi hanno accolta come una di famiglia, mi hanno aiutato a rinascere, si preoccupavano per me, mi portavano al mare, a mangiare fuori. E in quell’anno orribile, mi hanno fatto trascorrere un’estate che non pensavo nemmeno di superare», racconta.

La scelta

Da quell’estate, Ilaria alterna dei periodi in Toscana e altri in Ogliastra da Gianluigi e Anna, sempre più frequenti. Da una parte i brutti pensieri e la pesantezza, dall’altra la serenità, la pace. Fino al 2021, quando decide di fare una scelta drastica, quella che avrebbe fatto insieme a suo marito un giorno: trasferirsi a Girasole. «Era l’unica decisione da prendere. La Sardegna e i suoi abitanti mi hanno rimesso al mondo. Per lavoro ho viaggiato tanto, ma solo qui si conserva ancora intatto il sentimento di famiglia, di unione, di comunione, di vicinanza», spiega. Oggi è un’altra persona. La vita in Ogliastra è lenta, essenziale, a contatto con la natura e gli animali. «Amo girare per i paesi, fotografare e ascoltare i racconti degli anziani. Hanno patito la fame, hanno vissuto la guerra, hanno perso la moglie, eppure sono sereni e hanno fede. Mi aiutano a credere che ci sia ancora un futuro e un senso», conclude Ilaria.

